Pour Yari Verschaeren, "Anderlecht doit toujours tuer ce match"

Menant à la pause et à 11 contre 10, Anderlecht aurait dû gérer tranquillement son avance. Mais comme trop souvent, le RSCA s'est fait peur, très peur. Yari Verschaeren le reconnaît volontiers.

Et dire que pendant une mi-temps, on aura vu l'un des meilleurs Anderlecht depuis des mois. "Nous avons bien contrôlé la première période. À partir du moment où nous étions à 10 contre 11, nous avons vraiment pris le rythme du match et avons eu les occasions", estime Yari Verschaeren. Mais le RSCA ne mettra pas le 0-2. "Quand c'est 0-1 et que tu es à 11 contre 10, tu dois tuer le match, et nous avons eu les occasions pour...mais ça n'est pas rentré".

Il aurait mieux valu. Car Silkeborg, qui n'avait besoin que du nul pour se qualifier, a alors commencé à y croire en seconde mi-temps. "Nous devions mieux contrôler ce match en deuxième période et ça n'a pas arrivé, tout simplement", regrette Verschaeren. "Anderlecht doit toujours tuer ce match, et dans le cas où nous n'y arrivons pas, il faut mieux gérer le 0-1, mettre le tempo. C'était à nous de gérer ça, et nous n'y sommes pas parvenus".

Place désormais aux barrages de la Conference League, face à un 3e de groupe d'Europa. "Passer l'hiver est un sentiment agréable, ça fait du bien. Mais ce n'est pas fini, il y a ces barrages maintenant. On veut aller encore plus loin", conclut le n°10 du RSCA.