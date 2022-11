📷 Marc Coucke réagit à la qualification d'Anderlecht : "J'ai vieilli de 10 ans !"

Marc Coucke n'a pas eu le sourire ces derniers mois mais le propriétaire d'Anderlecht a enfin pu savourer : les Mauves sont qualifiés pour les barrages de la Conference League.

Marc Coucke a partagé ses impressions et son vécu sur Twitter, et c'est probablement la même chose pour tous les supporters du RSC Anderlecht : "J'ai savouré en première période, j'ai vieilli de 10 ans en seconde période...mais très heureux du résultat !". Un moment de calme, enfin, dans une saison franchement compliquée pour Anderlecht et son propriétaire.