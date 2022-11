Un deuxième ballon et une magnifique reprise de volée acrobatique : Richarlison offre la victoire au Brésil contre la Serbie

Mis en difficulté par la solidité défensive de la Serbie, le Brésil a pu compter sur un doublé de Richarlison, ce jeudi soir.

Après la victoire de la Suisse contre le Cameroun (1-0), le Brésil avait l'occasion de rejoindre les helvètes. Pour cela, il fallait s'imposer face à la Serbie, ce jeudi soir. Le Brésil entend directement faire mal à son adversaire du soir, à l'image de cette accélération et de ce débordement de Raphinha qui ne trouve personne (4e). Quelques instants plus tard, Casemiro envoie un magnifique ballon vers Neymar, qui ne peut s'en sortir face à trois défenseurs serbes (10e).

Petit à petit, le Brésil va s'installer, tenter, mais ne parvient que très difficilement à mettre en danger l'ancien portier du Standard de Liège, Vanja Milinkovic-Savic. Neymar tentera même un corner direct, repoussé par le gardien serbe (14e). Lors de rares occasions, la Serbie tente de mettre le nez à la fenêtre, à l'image de ce centre de Tadic vers Mitrovic, capté par Alisson (26e). Le Brésil éprouve de réelles difficultés à mettre la Serbie en danger. Vinicius gagne son duel face à Milenkovic et tente sa chance, mais c'est largement à côté (42e).

Richarlison en héros !

Dès le début de la seconde période, Gudelj perd le contrôle du cuir et offre une belle opportunité à Raphinha, qui bute sur Vanja Milinkovic-Savic (46e). Le danger se rapproche devant la cage du portier serbe. Alex Sandro allume de loin, sur le poteau (60e). Quelques instants plus tard, nouvelle opportunité brésilienne. Neymar à la baguette, Vinicius enroule sur Milinkovic-Savic. Le dernier rempart serbe repousse dans les pieds de Richarlison, qui ouvre la marque (1-0, 62e). Peu avant les quinze dernières minutes de la partie, Vinicius provoque sur son côté gauche et centre vers Richarlison. L'attaquant de Tottenham contrôle, enchaîne, et place une reprise de volée acrobatique dans le but de Vanja Milinkovic-Savic. Le but de ce début de Coupe du Monde, assurément (2-0, 74e). Le Brésil ne se contente pas de cet avantage et tente d'inscrire davantage de buts. Casemiro tente sa chance depuis l'entrée de la surface, cela touche encore le poteau de Milinkovic-Savic (81e).

Le score n'évoluera plus. Victoire logique du Brésil, qui rejoint la Suisse en tête de son groupe. Le favori numéro 1 débute parfaitement sa Coupe du Monde !