Angoisse concernant Neymar : le Brésil retient son souffle, Tite rassure

La cheville de Neymar a subi une grosse torsion suite à un tacle de Nikola Milenkovic. Le Brésilien devrait au moins manquer le prochain match de la Seleçao.

Le pire est arrivé pour Neymar : sans surprise, la star parisienne a été massacrée contre la Serbie, prenant un nombre incalculable de coups. Et celui de trop a été signé Nikola Milenkovic : la cheville de Neymar a subi une grosse torsion et le joueur a fini par quitter la pelouse en fin de rencontre. Les images de sa cheville enflée font le tour de Twitter et inquiètent fortement le Brésil.

🔴 La cheville de Neymar qui se tord totalement…



C’est terrible 😰 pic.twitter.com/pNWrcwlWtG — Footballogue (@Footballogue) November 24, 2022

Neymar était en pleurs sur le banc en fin de match, ce qui n'a rassuré personne, mais ne signifie pas grand chose non plus : le joueur est certainement tout aussi inquiet que son public d'avoir à manquer ce qui aurait dû être "sa" Coupe du Monde, avec un Brésil grand favori. Tite, sélectionneur brésilien, s'est voulu rassurant après coup : "Neymar va encore jouer, je vous le dis et je vous le répète", déclarait-il en conférence de presse.

Présent dès lundi ?

Côté presse brésilienne, Globo se veut timidement rassurant également. Neymar souffre en effet d'une entorse de la cheville droite, mais le média brésilien assure que le risque de forfait est "proche de zéro". "Cependant, pour qu'il soit présent face à la Suisse, il faudra que la douleur de Neymar soit diagnostiquée très clairement et que le staff médical suive un programme très strict", lit-on. "Il faut ensuite également tenter de réduire l'oedème (...) puis effectuer un scanner afin de déterminer s'il y a des dommages aux ligaments de la cheville. S'il n'y a pas rupture, un protocole de réduction de la douleur est suivi, qui peut durer jusqu'à samedi soir. Neymar ne travaillera pas avec ballon avant 48h".

Autrement dit : voir Neymar lundi sur le terrain tiendrait du miracle, et un peu de l'inconscience. Il y a fort à parier que le joueur du PSG reviendra pour le troisième match de poules, voire les 8es de finale...si le scanner ne révèle aucune rupture des ligaments, ce qui semble peu probable car le joueur parvenait à marcher sur sa cheville.