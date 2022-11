Neymar réagit après l'annonce de son forfait

Touché à la cheville dans les derniers instants de la rencontre opposant le Brésil à la Serbie (2-0), l'attaquant du PSG a été soigné sur le terrain, avant de sortir (79e), les larmes aux yeux, la cheville enflée.

Neymar souffre d'une "lésion ligamentaire latérale" au niveau de la cheville, comme cela a été confirmé par le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar, ce vendredi après-midi dans une vidéo officielle. Son forfait face à la Suisse, lundi a été officialisé. La participation de la star brésilienne au troisième et ultime match de la phase de poules - contre le Cameroun - ne serait pas forcément à exclure, mais dépendrait surtout d'une qualification en 8ème de finale du tournoi à valider.

Après cette annonce, c'est le joueur en personne qui est sorti du silence. "La fierté et l'amour que je ressens en portant ce maillot sont inexplicables. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le Brésil. Rien dans ma vie n'a été donné ou facile, j'ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter de mal à personne mais aider ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière ... et encore dans une Coupe du Monde 😞 j'ai une blessure oui, c'est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir parce que je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. Tout ce temps à attendre pour que l'ennemi m'abatte comme ça ? JAMAIS ! Je suis le FILS DU DIEU DE L'IMPOSSIBLE et le mien est sans fin", a écrit le joueur du PSG.