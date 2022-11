🎥 La superbe reprise acrobatique de Richarlison face à la Serbie

Le Brésil l'a emporté 2-0 face à la Serbie, grâce à un doublé signé Richarlison.

L'attaquant de Tottenham s'est surtout illustré avec un second but spectaculaire, qui a fait lever les foules.

Son bijou technique a assuré la victoire de sa Seleção qui débute ainsi de manière optimale son Mondial. Le joueur est logiquement reparti avec le trophée d'Homme du match.

Wow Richarlison, Best Goal of the World Cup 2022 so far.



Brazil has a good team this year. Team to beat even w/o Neymar..#Brazil #FIFAWorldCup pic.twitter.com/p3gd8kyCvP