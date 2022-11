🎥 Richarlison a-t-il déjà inscrit le but du tournoi ?

Le Brésil a pu compter sur Richarlison ce jeudi pour venir à bout d'une Serbie accrocheuse. Le second but de l'attaquant de Tottenham est une vraie merveille.

Quand il enfile le maillot auriverde, Richarlison est une vraie machine : ce jeudi, le buteur de Tottenham a inscrit ses 8e et 9e buts de l'année 2022 avec le Brésil en 7 rencontres disputées (17 buts en 38 caps). Mieux : son second but est peut-être d'ores et déjà le but du tournoi. Un contrôle orienté, une bicyclette de folie : on savoure d'autant plus que Richarlison était incertain pour la compétition après s'être légèrement blessé avec les Spurs il y a quelques semaines...