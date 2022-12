L'Angleterre met fin au rêve sénégalais et donne rendez-vous à la France

L'Angleterre sans pitié pour le Sénégal! Pourtant mis en difficulté par les Lions de la Téranga en première période, les Three Lions ont fait parler leur efficacité pour se qualifier pour les quarts de finale et s'offrir un choc contre la France au tour suivant (3-0).

Duel de Lions outsiders, dimanche, pour désigner l'adversaire de la France en quart de finale du Mondial, entre l'Angleterre, deuxième meilleure attaque de la phase de poules et le Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Privée de Raheem Sterling pour "raisons familiales", l'Angleterre entame la rencontre avec Bukayo Saka et Phil Foden en soutien de Harry Kane et prend rapidement le jeu à son compte. Mais, malgré cette domination territoriale, les opportunités sont limitées.

L'arrêt de Pickford, l'ouverture d'Henderson, le premier but de Kane

C'est même le Sénégal qui obtient les deux premières grosses occasions de la rencontre. Via Ismaïla Sarr, d'abord, mais l'ailier de Watford ne parvient pas à cadrer. Au contraire de son partenaire, Boulaye Dia quelques instants plus tard. La frappe de l'attaquant de la Salernitana est puissante et cadrée, le réflexe de Jordan Pickford est superbe. Et capital.

Car l'Angleterre va frapper à deux reprises dans les sept dernières minutes de la première période. Via Jordan Henderson, idéalement servi par Jude Bellingham, d'abord. Et via Harry Kane, ensuite. À la conclusion d'une action lancée par Bellingham (encore lui), et après un assist de Phil Foden, le capitaine anglais inscrit son premier but du tournoi et place son équipe dans une situation idéale avant la pause.

Harry Kane 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 gets his first goal of the 2022 World Cup ✨ pic.twitter.com/FyevPOIN5w — B/R Football (@brfootball) December 4, 2022

Assommé par ces deux buts concédés coup sur coup, le Sénégal devait réagir dès le retour des vesitaires et Aliou Cissé a tenté d'influer sur la rencontre en procédant à trois changements. Tout juste monté au jeu, Pape Sarr est le premier à tenter sa chance après le repos, mais sa frappe n'est pas cadrée.

Et c'est l'Angleterre qui inscrit le troisième but du match à la 57e minute de jeu. Servi au point de penalty par Phil Foden, Bukayo Saka place tranquillement le ballon hors de portée d'Edouard Mendy et met définitivement fin aux espoirs sénégalais.

Le match est plié, le Sénégal tentera bien de sauver l'honneur, mais l'enthousiasme et la détermination n'y sont plus plus vraiment. L'Angleterre confirme son statut d'outsider de cette Coupe du monde et aura un sacré défi à relever contre la France en quart de finale.