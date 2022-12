France-Angleterre : une première en match à élimination directe !

Alors qu'il sonne comme un classique, France-Angleterre n'a en réalité...jamais eu lieu lors des phases à élimination directe de grandes compétition.

France-Angleterre : une rivalité qui dépasse largement les frontières du football, et deux sélections qui se sont affrontées un nombre incalculable de fois depuis les débuts du "Football Association", dont ils sont deux des pays dont l'équipe nationale est la plus ancienne. L'adversaire le plus affronté par les Bleus depuis leur naissance officielle (en comptant les matchs amateurs du début du XXe siècle), c'est...la Belgique, et de loin (75 oppositions). Mais l'Angleterre arrive derrière, avec 42 oppositions après le quart de finale de samedi prochain.

Pourtant, si fou que cela puisse paraître, en 60 ans de Coupes d'Europe des Nations et 90 ans de Coupes du Monde, jamais l'Angleterre et la France ne se sont jusqu'ici croisées en matchs à élimination directe. Les Bleus et les Three Lions se sont affrontés 5 fois en poules, en 1966 et 1982 (Coupe du Monde), ainsi qu'en 1992, 2004 et 2012 (Euro). Samedi constituera donc une première, et quelle première, entre le champion du monde en titre et le finaliste du dernier Euro.