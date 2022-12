Gareth Southgate prévient : "La France est le plus gros test possible"

Gros choc au programme de ces quarts de finale : l'Angleterre défiera les champions du monde 2018.

Un vrai test pour la jeune génération surdouée des Three Lions, qui impressionne depuis le début de cette Coupe du Monde. L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée du Sénégal, mais n'a pas encore fait face à un vrai test jusqu'ici. "On ne peut pas imaginer plus gros test que la France", concède Gareth Southgate, sélectionneur anglais, après la qualification. "Ce sont les champions du monde, avec une incroyable profondeur de talent. C'est très difficile de jouer et marquer contre eux, et c'est donc un challenge fantastique pour lequel se préparer".

L'Angleterre et la France sont deux adversaires qui se connaissent bien, mais ne se sont jamais croisés en phase à élimination directe. "Les deux quarts de finale déjà connus sont des rivalités historiques. C'est magnifique d'être impliqué dans un tel match, de se tester face aux meilleurs", estime Southgate.