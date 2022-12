Sadio Mané rend hommage à ses frères : "Vous êtes tombés les armes en main"

Malgré l'absence de son joueur vedette, le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 avant de connaître la défaite, contre l'Angleterre, ce dimanche soir.

Ce dimanche soir, l'Angleterre a mis fin au très beau parcours de Sénégal, qui est parvenu à accéder aux 1/8es de finale de cette Coupe du Monde 2022 malgré l'absence de son joueur vedette, Sadio Mané. Après la rencontre, l'attaquant du Bayern Munich a posté un message sur Instagram, dans lequel il remercie et félicite ses coéquipiers de sélection.

"Chers frères,

Vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national.

L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres trophées Incha’allah."