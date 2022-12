La Croatie s'impose aux tirs au but contre le Brésil et file en demi-finale !

Alors que le Brésil pensait tenir sa victoire après un superbe but de Neymar, Petkovic a égalisé à trois minutes de la fin des prolongations. Lors de la séance de tirs aux buts, l'arrêt de Livakovic devant Rodrygo et le poteau et Marquinhos permettent à la Croatie de rejoindre les demi-finales !

Premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022, ce vendredi, entre la Croatie et le Brésil. Pas de surprise au rayon des compositions, les deux équipes alignant leur onze le plus probable.

Après un premier quart d'heure d'observation, la Croatie est la première équipe à mettre le nez à la fenêtre. Juranovic gagne des mètres et décale Pasalic, qui centre vers Perisic. L'ancien Brugeois ne peut reprendre (14e). La réaction du Brésil ne se fera pas attendre. Vinicius provoque et relaie avec Richarlison. Le joueur du Real frappe, contré. Le ballon revient vers Neymar, qui bute sur Livakovic (21e). C'est à peu près tout pour cette première période. Bien en places, les Croates ne laissent rien aux Brésiliens et procèdent via des contre-attaques. Trop lent et trop prévisible dans les 30 derniers mètres, le Brésil ne parvient pas à faire la différence.

Dès le début de la seconde période, la Seleçao revient avec des intentions bien différentes. Dès l'entame, le centre de Militao est dévié par Gvardiol vers Livakovic, qui place parfaitement son pied droit pour s'interposer et éviter le but contre son camp (48e). Sur le rebond, Vinicius et Neymar combine, le joueur du Paris Saint-Germain est contré par ce même Gvardiol. L'arbitre consulte le VAR pour une éventuelle faute de main dans le rectangle, il n'en est rien.

Le Brésil et Neymar poursuivent leurs efforts. Lancé dans la profondeur, le Parisien bute sur le portier croate (55e). 25 minutes avant le terme, Paqueta passe chanceusement deux hommes et s'offre un face à face contre Livakovic, qui s'interpose (67e). Dix minutes plus tard, c'est sur une bonne sortie devant Neymar que le gardien croate se détend (78e). Rebelote trois minutes plus tard, sur une frappe de Paqueta (81e). 90 minutes ne seront pas suffisantes, prolongations !

Et dans cette première période de prolongations, on ne peut pas dire que le rythme augmentera de manière significative. Nous allons vous résumer ces quinze minutes en quelques mots : il ne s'est rien passé, si ce n'est une frappe manquée de Brozovic après une très belle action de Petkovic (103e). Enfin rien, jusqu'à la 105e minute. Neymar combine premièrement avec Rodrygo, puis avec Pedro. Le joueur du PSG se retrouve en face à face avec Livakovic, passe le gardien croate et ouvre le score ! (0-1, 105e).

Alors que le Brésil pense tenir sa victoire, la Croatie se reconverti très rapidement. Modric a beaucoup trop d'espace au milieu de terrain, Budimir est sur le côté gauche et sert Petkovic, dont la frappe est déviée et termine au fond des filets ! (1-1, 117e).

C'est donc aux tirs au but que se décidera ce premier quart de finale. Vlasic inscrit le premier penalty de la séance, Livakovic sort l'envoi de Rodrygo ! Majer trouve le fond des filets, Casemiro, Modric et Pedro également. Alors qu'Orsic marque aussi, le Brésil n'a plus le droit à l'erreur. Marquinhos s'élance, mais frappe le poteau ! La Croatie s'impose 4-2 contre le Brésil lors de la séance de tirs au but et file en demi-finale ! Immense déception pour le Brésil, grand favori, éliminé pour la deuxième fois consécutive au stade des quarts de finale !