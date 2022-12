Tite n'est plus le sélectionneur du Brésil : "C'est la fin d'un cycle"

Suite à l'élimination contre la Croatie ce vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (1-1, 2-4 tab), le technicien a confirmé son départ, comme il l'avait déjà fait savoir avant le coup d'envoi de la compétition.

En poste depuis 2016, Tite n’est plus le sélectionneur du Brésil. "C'est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même, vraiment. C'est la fin d'un cycle. J'avais déjà pris cette décision il y a plus d'un an et demi. Je ne suis pas une personne hypocrite. Je n'étais pas là pour gagner et après faire un drama pour rester. Ceux qui me connaissent, le savent", a confié le technicien brésilien en conférence de presse.

"L'émotion qui prédomine actuellement est la douleur. Je ne suis pas en mesure actuellement d'évaluer tout le travail réalisé. Au fil du temps, vous ferez cette évaluation. Je n'ai pas la capacité de la faire maintenant après cette élimination", a conclu Tite.

Le coach âgé de 61 ans s’en va sur un constat d’échec après deux éliminations en quarts de finale du Mondial, en 2018 contre la Belgique (1-2) et donc face à la Croatie cette année malgré un sacre à la Copa America en 2019.