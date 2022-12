🎥 Quand Neymar se fait consoler par le fils d'Ivan Perisic

Neymar (30 ans, 124 sélections et 77 buts) a été consolé par le fils d'Ivan Perisic. Leo s’est en effet précipité vers l’attaquant du Paris Saint-Germain, son idole, après la rencontre. Alors qu’il était toujours en train d’être réconforté par Dani Alves, le Brésilien a eu, malgré la déception, la classe de serrer le jeune garçon dans ses bras en signe d’affection.

ūüö® Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad - looks like Ivan Perisic family - runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82