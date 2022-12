Neymar et la Seleçao, stop ou encore ? Le Brésilien hésite

Effondré, Neymar a vu ses rêves de Coupe du Monde s'envoler. La star du PSG avait laissé sous-entendre que ce serait son dernier Mondial. Mais peut-il partir sur un tel échec ?

Neymar va-t-il dire adieu à la sélection brésilienne sur l'un de ses plus grands échecs ? À 30 ans, la star du PSG avait un rêve : remporter la Coupe du Monde, puis prendre sa retraite. Mais le Brésil a été éliminé par la Croatie aux tirs au but, et dépassera donc la plus longue période de son histoire sans remporter de Coupe du Monde. Neymar était inconsolable dans le rond central. "Honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer", déclarait-il après l'élimination. "Je crois qu'il vaut mieux ne pas trop en dire en ce moment, ma tête est trop pleine d'émotions. Je ne peux pas penser avec lucidité. Dire que c'est la fin est prématuré mais je ne peux rien promettre".

Le n°10 du Brésil laisse donc la porte ouverte à un nouvel essai, lui qui a égalé Pelé avec son but face à la Croatie. "Nous verrons ce que le futur réserve", conclut Neymar. "Je veux prendre le temps d'y réfléchir, prendre du temps pour moi aussi. Je ne ferme pas la porte à la sélection mais je ne suis pas 100% sûr de revenir. Cette défaite, c'est un cauchemar. Ca fera mal encore longtemps".