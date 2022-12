Thiago Silva déçu : "On a fait face à une équipe d'une grande qualité"

L'aventure s'arrête ce vendredi pour le Brésil suite à l'élimination contre la Croatie (1-1, 2-4 tab) en quarts de finale de la Coupe du monde.

Thiago Silva (112 sélections et 7 buts), qui rêvait de soulever la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, était évidemment déçu au coup de sifflet final. "Je pense que, dans le foot, on est tributaire de ce que fait l'autre équipe et on a fait face à une équipe d'une grande qualité. A certains moments, je pense qu’on aurait pu être plus concentrés, mais on n'a pas l'habitude de ces contre-attaques aussi bien organisées. (…) C'est vraiment triste mais c'est comme ça, il faut qu'on avance, je suis fier de ce que les gars ont fait mais c'est ça le football", a regretté le défenseur central de Chelsea au micro de beIN Sports.

L’Auriverde est conscient qu’il tenait probablement sa dernière occasion de remporter la compétition lui quii est âgé de 38 ans. "C'est difficile de trouver des mots et de se consoler, j'ai déjà vécu des déceptions dans ma vie, non seulement en sélection mais aussi dans ma vie personnelle, et lorsqu’on perd un objectif aussi important, ça fait très très mal bien sûr. Il faut essayer de s'en remettre, il n’y a pas d’autres alternatives. A chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé et je pense qu’il en sera de même. On verra ce qui va passer, peut-être que je n'aurais plus cette opportunité et peut-être m’attendront d’autres fonctions", a conclu le Brésilien avec lucidité.