Sous les huées, Anderlecht évite le pire grâce à Mario Stroeykens

Anderlecht a été mené par Westerlo, mais a sauvé les meubles. Reste à voir combien de temps les supporters garderont patience...

Le retour de Leander Dendoncker au Lotto Park aura au moins rempli, avant même qu'il touche un seul ballon, l'un de ses objectifs : contenter le public anderlechtois, assez frustré ces dernières semaines... et qui n'oublie pas de huer le nom de Riemer quand le speaker l'énonce. L'enfant de Neerpede est titularisé d'emblée dans l'entrejeu.

C'est l'un des seuls changements effectués par Riemer à part Vazquez remplaçant un Dolberg légèrement blessé, et cela semble suffire. Anderlecht propose en effet un jeu assez fluide d'entrée de jeu. Théo Leoni a les pieds plus libres, tente plusieurs passes intéressantes ; Dendoncker a quelques ratés, mais est calme au ballon.

Anders Dreyer, lui, fait du Anders Dreyer : lent, maladroit, mais - enfin - décisif : sa frappe est chanceusement contrée par le dos de Luis Vazquez (qui est crédité du but) et Bolat est pris à contre-pied (1-0, 9e). Coosemans doit cependant ensuite s'employer devant Yow (15e), puis Rommens après une percée plein axe de Reynolds (21e).

© photonews

Le RSCA ralentit le rythme, se met à perdre les duels et peine à trouver les transmissions entre la défense (Simic passe un match très compliqué) et l'attaque, où Vazquez rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Il réussit cependant une madjer, que Bolat capte (31e). Westerlo prend de l'assurance, obtient un très bon coup-franc plein axe : Haspolat le donne superbement, Coosemans ne peut que le remettre devant lui... et Emin Bayram suit (38e, 1-1).

Au retour des vestiaires, petite surprise : Vazquez ne remonte pas sur la pelouse, remplacé par Mario Stroeykens. De quoi amener plus de vivacité mais pas plus de jeu : Westerlo se crée les premières occasions, avec Sayyadmanesh lui aussi rentré à la pause qui frappe dans le petit filet (52e). Dendoncker s'est éteint au fil du match, et la fluidité s'en ressent dans l'entrejeu.

© photonews

Sur un coup-franc lointain, Anderlecht finira par offrir le second but à Westerlo : Colin Coosemans manque totalement sa sortie et a beau réclamer une faute, la tête que place le tout jeune Luka Vuskovic au fond des filets est validée (1-2, 60e). Riemer lance alors sa nouvelle recrue Samuel Edozie côté gauche, Amuzu prenant place à droite et Dreyer en 10.

L'ailier anglais offre quelques belles accélérations sur son flanc, combine avec Majeed Ashimeru qui trouve Leander Dendoncker... mais l'enfant prodigue manque décidément son retour en hésitant trop avant sa frappe (66e). Le public anderlechtois commence à s'en prendre à ses joueurs, peu inspirés et fébriles. Zanka se fait une frayeur avec une très mauvaise relance plein axe (81e).

Riemer est naturellement la cible des sifflets du public mais ce sont deux de ses changements qui trouveront la faille : à peine rentré, Nilson Angulo combine côté gauche et trouve Mario Stroeykens, le 9 de fortune, qui se retourne et égalise (84e, 2-2). De quoi éviter le pire aux Mauves, alors que le Racing Genk arrive déjà mardi. Il faudra faire mieux, sous peine d'être sous pression assez rapidement...