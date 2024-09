L'Union retombe dans ses travers à l'Antwerp à l'approche de l'Europa League

L'Antwerp s'est imposé 2-0 contre l'Union Saint-Gilloise. Tout s'est joué en début de deuxième mi-temps.

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce premier choc de l'après-midi entre l'Antwerp et l'Union : dès la première minute, une récupération haute anversoise permettait à Vincent Janssen de partir sur la gauche et de centrer. La feinte de Tjaronn Chery permetteait, elle, d'isoler Gyrano Kerk au deuxième poteau, comme à la parade.

Sauf que le VAR a immédiatement appelé Lawrence Visser à venir revoir l'action. L'arbitre a alors annulé le but pour une faute de Mahamadou Doumbia sur Noah Sadiki au moment de la récupération. Premier avertissement sans frais pour l'Union.

L'Union Saint-Gilloise intéressante mais encore fragile

Passé ce coup de froid, les Saint-Gillois ont grandi dans la rencontre. Titularisé en pointe de l'attaque, Franjo Ivanovic a montré de belles choses, permettant d'engager des combinaisons intéressantes. Malheureusement pour les troupes de Sébastien Pocognoli, le dernier geste a fait défaut.

Défendant très haut, l'Union s'exposait au contre-pressing anversois, notamment sur la deuxième grosse occasion de la première mi-temps, une nouvelle récupération haute conclue par une frappe de Jacob Ondrejka violemment repoussée par le poteau (17e).

Symbole d'une équipe anversoise pas nécessairement au-dessus de son adversaire mais qui se créait les meilleures occasions. Nouvelle très chaude illustration avec le penalty sifflé à la demi-heure pour une faute de main d'Alessio Castro-Montes dans son rectangle. Mais toujours pas de but, la faute à Vincent Janssen qui plaçait sa tentative à côté du poteau.

Chambré par Moris, l'attaquant néerlandais allait prendre sa revanche en début de deuxième mi-temps en étant à la retombée d'une belle remise d'Ondrejka sur un centre de Bataille, trop prompt pour Anouar Ait El Hadj au poteau de corner (1-0).

© photonews

Le début d'un sale quart d'heure pour l'Union. A l'heure de jeu, Kevin Mac Allister recevait une deuxième carte jaune complètement évitable, dans la mesure où l'Antwerp n'était pas dangereux, loin du but de l'Union.

Il n'a fallu que deux minutes aux Anversois pour en profiter. Sur un nouveau centre venu de la droite, Vanhoutte dégageait la balle dans les pieds de Chery, qui faisait le break d'une reprise croisée très pure. Dans un premier temps annulé pour un hors-jeu de Vincent Janssen, le but était finalement validé : le Néerlandais ne fait pas action de jeu au moment de la déviation de Vanhoutte (2-0).

Avec deux buts d'avance et un homme de plus, l'Antwerp a géré sa fin de match, faisant notamment monter Dennis Praet, huit ans après son dernier match de Pro League, pour les dix dernières minutes. Après trois cleansheets de rang, l'Union retrouve le goût de la défaite. Malgré quelques séquences à souligner, il y a encore du boulot à l'approche de l'Europa League et du déplacement dans l'enfer de Fenerbahce.