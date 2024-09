Zeqiri frappe déjà, le Standard entame le week-end sur le podium !

Le Standard a-t-il été brillant à Dender ? Certes pas... mais les Rouches ont été très solides, comme à l'accoutumée, et ont cette fois ajouté Andi Zeqiri à leur arsenal offensif.

On s'attendait à ce qu'un déplacement à Dender cette saison ne soit pas forcément une sinécure, mais pas à ce que le Standard se rende chez le... leader en cette ouverture de 7e journée. Et au vu des lacunes liégeoises, les Rouches étaient assez logiquement outsiders ce vendredi.

Ivan Leko est d'ailleurs venu avec un projet de jeu assez prudent, et Dender prend très vite possession du ballon. Mais dès la première phase offensive du Standard, catastrophe pour les promus : Michaël Verrips fauche Kuavita bien lancé par Camara, et offre un penalty que transforme superbement Soufiane Benjdida (0-1, 9e).

© photonews

Rideau (défensif) ensuite : Dender prend les échanges en main, Nathan Rodes frôle le cadre d'une lourde frappe et Mathieu Epolo se fait une frayeur sur le corner qui suit (13e). Le Standard peine à se projeter en récupération, Bulat et Camara sont forcés de revenir bas pour défendre.Mais Dender semble fébrile dans le dos, avec une défense parfois prise de court et surtout un Verrips aux fraises, qui manque d'assommer l'un de ses défenseurs (29e).

Suite à ce choc, le portier de Dender sortira même remplacé par Guillaume Dietsch peu avant la mi-temps. Il aura cependant eu le temps de sauver ses couleurs du 0-2 : une superbe roulette de Zeqiri permet de lancer Marko Bulat qui crochète deux hommes et frappe sur le portier flandrien (33e). Très solide défensivement, le Standard finit par frustrer Dender qui concède une nouvelle occasion sur une belle phase entre Benjdida et O'Neill juste avant de rentrer aux vestiaires (45e+2).

Zeqiri, une sacrée plus-value

Un homme s'était déjà signalé en première période comme pouvant amener beaucoup à ces Rouches : c'est Zeqiri. Propre techniquement et très présent devant, le Suisse va confirmer. Il aura le mérite d'avoir été patient, car au retour des vestiaires, le plan du Standard est de rester arc-bouté devant son rectangle : une défense de fer, avec notamment un Nathan Ngoy qui a visiblement totalement laissé derrière lui son transfert avorté.

© photonews

Puis, un jaillissement : alors que dix Rouches sont dans leur camp, Soufiane Benjdida lance une bicyclette devant son rectangle en direction d'Andi Zeqiri, qui part comme une fusée. Le nouveau venu résiste au retour de Kobe Cools et trompe Dietsch pour faire 0-2 sur la première phase offensive liégeoise en seconde période (0-2, 65e).

Après son but, Zeqiri va immédiatement saluer Leko et le remercier, probablement, pour l'immédiate confiance ; dans la foulée, Mohamed Badamosi le remplace et fait un gros travail de conservation de ballon. Le Standard a mis un coup sur la tête d'un Dender secoué, et Epolo n'aura plus qu'à gérer quelques longs ballons fort peu précis.

Jusqu'à un ultime siège flandrien : Desmond Acquah envoie un missile qu'Epolo claque au-dessus de sa latte (87e), préservant ainsi une 5e clean-sheet en 7 rencontres - pas un détail alors qu'on évoque un retour d'Arnaud Bodart dans le groupe. Le Standard entame ce week-end sur le podium !