Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

Ce jeudi soir, le KRC Genk disputait son premier match de la phase de ligue de la Ligue Europa de la saison. Les Limbourgeois se sont imposés sur le score de 0-1 face aux Rangers à l'Ibrox Stadium.

Le Matricule 322 avait à cœur de l'emporter afin de commencer sa campagne de la meilleure des manières, mais aussi pour se relancer dans une spirale positive. Les hommes de Thorsten Fink réalisent un début de saison compliqué. Ils viennent de s'incliner deux fois de suite en Pro League. D'abord face au Sporting de Charleroi (0-1) mercredi passé et ensuite face à l'Union Saint-Gilloise (1-2) dimanche dernier.

Au classement du championnat belge, le KRC Genk est en position de relégable. Quatorzième avec seulement huit points en huit journées, les Limbourgeois réalisent leur pire départ dans l'élite du football belge depuis... 32 ans. Une réaction était attendue de pied ferme ce jeudi soir.

La première grosse occasion est survenue après seulement quatre minutes de jeu pour les Limbourgeois. Zakaria El Ouahdi s'avance dans la surface écossaise avec le ballon, une frappe étant compliquée à envisager, il s'excentre avant de centrer pour Oh Hyeon-gyu. La frappe du Sud-Coréen est repoussée.

Deux minutes plus tard, le KRC Genk s'est créé une nouvelle énorme possibilité. Bryan Heynen envoie un bon ballon depuis le côté gauche à Zakaria El Ouahdi. Ce dernier n'arrive cependant pas à bien remettre le ballon.

La première véritable tentative écossaise n'arrivera ensuite qu'à la 12e minute de jeu. Mikey Moore a tenté une frappe lointaine, mais cette dernière n'inquiète pas Colin Coosemans. Trois minutes plus tard, le club écossais s'est créé une véritable possibilité. Diomandé centre, le ballon est renvoyé par la défense écossaise, Nicolas Raskin est bien placé pour frapper, sauf que son coéquipier Moore prend finalement le ballon et le place sur le côté droit du but.

Heynen sauve le KRC Genk

À la 17e, Heynen va sauver son équipe. James Tavernier centre au second poteau sur un coup franc, John Souttar tente sa chance de la tête. Sa tentative est croisée ! Heynen intervient et sauve à même la ligne pour éviter que le ballon ne file au fond des filets.

Six minutes plus tard, Hrosovsky a une jolie possibilité de marquer après un bon ballon de Heynen, mais le ballon file sur le poteau. Kayembe envoie un long ballon vers la surface depuis le côté gauche. Hrosovsky le récupère, s’écarte sur la gauche et glisse une passe vers Oh, idéalement placé. Mais Cornelius s’interpose parfaitement et gêne le Sud-Coréen (32e). Trois minutes plus tard, le KRC Genk a eu peur : un check du VAR a bien failli accorder un penalty aux Écossais, mais une poussée de Tavernier a finalement été signalée, annulant la faute de main de Kayembe.

Carton rouge mérité pour un joueur des Rangers

Un carton rouge est ensuite tombé à la 41e minute de jeu. Mohammed Diomande tacle violemment El Ouahdi, qui se relève malgré la violence de la faute et après avoir été touché au-dessus de la cheville. Les Écossais sont à 10. En fin de première période, Tavernier commet un accrochage dans la surface de réparation sur Medina. La VAR intervient et un penalty est sifflé. Le buteur sud-coréen décide de prendre ses responsabilités, mais le ballon est repoussé par le portier des Rangers. La maladresse continue pour l'attaquant !

Un début de deuxième mi-temps animé

En seconde période, les Rangers vont partir à l'attaque avec notamment Aasgaard, mais ce dernier se loupe complètement sur un centre qu'il a reçu dans la surface (48e). Dans la foulée, après un ballon repoussé par le gardien, Kayembe récupère. Hrosovsky tente sa chance, le gardien repousse encore, puis Steuckers frappe, mais la défense dégage cette fois-ci. Hrosovsky insiste à nouveau, mais la défense écossaise reste présente. Kayembe récupère le ballon plus devant dans la surface, mais sa tentative file à côté.

Oh va ensuite avoir une possibilité immense. Hrosovsky donne une offrande au buteur depuis le côté droit d'une passe à ras de terre, mais l'attaquant n’arrive pas à placer le ballon au fond des filets. Il fait une nouvelle fois preuve de maladresse à la 51e minute.

Les Limbourgeois ouvrent enfin le score !!!

Quatre minutes plus tard, cette maladresse ne lui jouera enfin plus de tours. Il ouvre son compteur de buts dans la compétition après une offrande de Jarne Steuckers. Le jeune talent belge donne un ballon parfait en profondeur, l'attaquant genkois n'avait plus qu'à s'avancer et conclure, ce qu'il a parfaitement fait.

Les Écossais vont ensuite tenter de revenir au score. Et ce notamment via une tentative de Tavernier sur coup franc, mais c'est repoussé par le mur. Gassama a également tenté sa chance d'une frappe enroulée à la 65e. Sa tentative n'est cependant pas cadrée.

À la 69e, Oh pensait s'offrir un doublé suite à une passe de Steuckers pour Hrosovsky, qui avait ensuite parfaitement servi le buteur. Le milieu était cependant en position de hors-jeu au moment de la passe du jeune talent belge. Le but est annulé.

Le rythme baisse

Alors que de nombreuses occasions s’étaient enchaînées jusque-là, le rythme a baissé par la suite. À la 73e, une offensive de Meghoma est à noter : il centre à ras de sol depuis la gauche, mais son ballon est repoussé. De nombreux supporters des Rangers quittent déjà l’Ibrox Stadium. Côté Genkois, plusieurs actions offensives sont au rendez-vous sans véritablement créer de danger.

Le score restera finalement de 0-1. Les Limbourgeois entament parfaitement leur campagne de la phase de ligue de la Ligue Europa et prennent leurs trois premiers points. Une victoire qui va certainement faire du bien à Thorsten Fink et ses hommes, qui restaient sur deux défaites de suite à la maison en championnat.