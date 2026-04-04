Un centre mal négocié aura suffi : l'Union met la pression sur Bruges avant le topper !

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Un centre mal négocié aura suffi : l'Union met la pression sur Bruges avant le topper !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement négocié son entrée en matière dans les Playoffs en se défaisant de Saint-Trond (1-0). C'est Guilherme qui a fait la différence peu après l'heure de jeu.

Ça y est : ce qui doit être la dernière édition des Champions' Playoffs commençait ce soir avec le duel entre l'Union et Saint-Trond. Il se murmure même que Brad Pitt a profité de son passage à Bruxelles pour regarder le match pendant son jogging dans une trouée du Parc Duden. David Hubert lui a offert un casting comprenant les retours de Kjell Schepren et Kevin Mac Allister dans le onze, au détriment de Vic Chambaere et Fedde Leysen.

Raul Florucz et Kevin Rodriguez étaient également de retour dans la sélection (au contraire de Kamiel Van de Perre), mais David Hubert a conservé sa confiance en Mateo Biondic comme seule pointe, avec Anouar Ait El Hadj et Besfort Zeneli en soutien. Dans le camp d'en face, pas de surprise : Wouter Vrancken a aligné le même onze que lors du dernier match perdu 1-3 contre...l'Union. 

L'Union cherche la faille, Saint-Trond bien dans son match

Désireux de confirmer son statut de champion de la phase classique, le leader s'est rapidement installé, avec notamment un centre en retrait d'Anan Khalaili qui a trouvé Anouar Ait El Hadj (dont la reprise en un temps a été contrée dans le rectangle). Mais c'est bien dans le rectangle de Scherpen que survient la plus grosse occasion du début de match, sous la forme d'un centre au second poteau dévié de peu à côté par Keisuke Goto.

Il fallait à l'Union hausser le rythme pour prendre à défaut cette équipe trudonnaire bien en place. Biondic s'y est d'abord essayé en partant en contre mais s'est fait reprendre au moment d'ajuster Kokubo en fin de course. C'est véritablement en fin de première mi-temps que l'Union a accéléré, mais Saint-Trond s'est montré solidaire pour repousser les vagues successives, 0-0 logique au repos malgré un dernier corner dangereux de Saint-Trond.



Sans changement à la pause, l'Union s'est directement enhardie, profitant des premiers espaces laissés pour enchaîner les centres vicieux et les corners. Et c'est sur l'un de ces centres que l'Union a fini par trouver la faille peu après l'heure de jeu. Au sens propre puisque le ballon de Guilherme n'était pas un tir ; mais sans personne pour le dévier au petit rectangle, il a terminé sa course dans les filets d'un Kokubo médusé (62e, 1-0).

L'Union fait la bonne opération

Sur leur lancée, les Saint-Gillois ont continué à appuyer sur le champignon. Tout juste monté au jeu, Kevin Rodriguez a bien failli faire le break, il a fallu un bel arrêt de Kokubo pour l'en empêcher. Mais il ne fallait pas s'endormir pour autant, Scherpen l'a rappelé avec une sortie décidée dans les pieds d'Oumar Diouf, parti en profondeur.

En fin de temps réglementaire, c'est une charge qui semblait bien réelle sur Kaito Matsuzawa dans le rectangle qui a fait peur au Parc Duden, mais l'arbitre a rassuré tout le monde en indiquant qu'il n'y avait rien. De quoi définitivement lancer l'Union vers sa première victoire des Playoffs. Les protégés de David Hubert laissent ainsi leur adversaire du soir à sept points et prennent quatre unités d'avance sur le Club de Bruges avant le topper de lundi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

15:00
Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert Réaction

Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

14:20
Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

14:40
4
🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

14:00
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30
Un jeune talent africain cité à la RAAL

Un jeune talent africain cité à la RAAL

13:00
La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

12:40
Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts Réaction

Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

12:00
8
🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

12:20
Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

11:30
1
🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

11:00
Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

10:30
Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

10:00
1
Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

09:30
Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

09:00
À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

08:20
Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

08:00
Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2" Interview

Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2"

07:20
8

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved