Un centre mal négocié aura suffi : l'Union met la pression sur Bruges avant le topper !

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement négocié son entrée en matière dans les Playoffs en se défaisant de Saint-Trond (1-0). C'est Guilherme qui a fait la différence peu après l'heure de jeu.

Ça y est : ce qui doit être la dernière édition des Champions' Playoffs commençait ce soir avec le duel entre l'Union et Saint-Trond. Il se murmure même que Brad Pitt a profité de son passage à Bruxelles pour regarder le match pendant son jogging dans une trouée du Parc Duden. David Hubert lui a offert un casting comprenant les retours de Kjell Schepren et Kevin Mac Allister dans le onze, au détriment de Vic Chambaere et Fedde Leysen.

Raul Florucz et Kevin Rodriguez étaient également de retour dans la sélection (au contraire de Kamiel Van de Perre), mais David Hubert a conservé sa confiance en Mateo Biondic comme seule pointe, avec Anouar Ait El Hadj et Besfort Zeneli en soutien. Dans le camp d'en face, pas de surprise : Wouter Vrancken a aligné le même onze que lors du dernier match perdu 1-3 contre...l'Union.

L'Union cherche la faille, Saint-Trond bien dans son match

Désireux de confirmer son statut de champion de la phase classique, le leader s'est rapidement installé, avec notamment un centre en retrait d'Anan Khalaili qui a trouvé Anouar Ait El Hadj (dont la reprise en un temps a été contrée dans le rectangle). Mais c'est bien dans le rectangle de Scherpen que survient la plus grosse occasion du début de match, sous la forme d'un centre au second poteau dévié de peu à côté par Keisuke Goto.

Il fallait à l'Union hausser le rythme pour prendre à défaut cette équipe trudonnaire bien en place. Biondic s'y est d'abord essayé en partant en contre mais s'est fait reprendre au moment d'ajuster Kokubo en fin de course. C'est véritablement en fin de première mi-temps que l'Union a accéléré, mais Saint-Trond s'est montré solidaire pour repousser les vagues successives, 0-0 logique au repos malgré un dernier corner dangereux de Saint-Trond.







Sans changement à la pause, l'Union s'est directement enhardie, profitant des premiers espaces laissés pour enchaîner les centres vicieux et les corners. Et c'est sur l'un de ces centres que l'Union a fini par trouver la faille peu après l'heure de jeu. Au sens propre puisque le ballon de Guilherme n'était pas un tir ; mais sans personne pour le dévier au petit rectangle, il a terminé sa course dans les filets d'un Kokubo médusé (62e, 1-0).

L'Union fait la bonne opération

Sur leur lancée, les Saint-Gillois ont continué à appuyer sur le champignon. Tout juste monté au jeu, Kevin Rodriguez a bien failli faire le break, il a fallu un bel arrêt de Kokubo pour l'en empêcher. Mais il ne fallait pas s'endormir pour autant, Scherpen l'a rappelé avec une sortie décidée dans les pieds d'Oumar Diouf, parti en profondeur.

En fin de temps réglementaire, c'est une charge qui semblait bien réelle sur Kaito Matsuzawa dans le rectangle qui a fait peur au Parc Duden, mais l'arbitre a rassuré tout le monde en indiquant qu'il n'y avait rien. De quoi définitivement lancer l'Union vers sa première victoire des Playoffs. Les protégés de David Hubert laissent ainsi leur adversaire du soir à sept points et prennent quatre unités d'avance sur le Club de Bruges avant le topper de lundi.