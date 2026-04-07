Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"
Photo: © photonews

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Le débat ne s'est pas encore arrêté, dans le nord du pays, après la poussée de Kevin Mac Allister contre Saint-Trond et la non-réaction du corps arbitral. La première grosse polémique de ces Play-Offs.

Comment Saint-Trond n'a-t-il pas reçu un penalty pour la poussée de Kevin Mac Allister ? C'est à peu près ce que tout le monde se demande depuis samedi soir, et notamment dans le nord du pays, où la colère ne s'estompe pas.

"Cette phase est un cas à double tranchant", analyse le journaliste du Belang van Limburg, Stef Wijnants, qui n'y va pas de main morte. "Cela démontre une fois de plus l'incompétence de nos arbitres. Erik Lambrechts était parfaitement placé et n'a pourtant rien vu."

"Dans ce cas précis, notre arbitre numéro 1 manque de talent et de classe. Pour moi, c'est une erreur absolument incompréhensible", déclare-t-il vertement.

Pas un hasard si l'Union s'en tire à chaque fois ?

Le rôle du VAR est aussi pointé du doigt. "Bert Put a démontré son manque d'autorité et de personnalité. N'a-t-il pas osé appeler Lambrechts à la vidéo ? Combien de temps faudra-t-il avant que les arbitres aient à répondre de ce genre d'erreurs ?"

Il souligne un problème plus général du football belge. "Un joueur doit s'expliquer après une carte rouge. Mais les arbitres, eux, ne doivent apparemment rien à personne. Cela ne fait qu'alimenter les théories du complot."

Stef Wijnants s'en prend aussi à l'Union Saint-Gilloise. "Ce n'est pas un hasard s'ils s'en tirent à chaque fois. Ils exploitent parfaitement l'incompétence de nos arbitres. Mais si cela se produit contre le Club de Bruges ou Anderlecht, la réaction populaire sera bien plus vive", a-t-il conclu.

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