Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

La nuit a dû être longue à Saint-Trond. Les images du penalty non sifflé de Kevin Mac Allister tournent en boucle dans la tête de Wouter Vrancken.

Lorsque Kevin Mac Allister est arrivé à pleine vitesse pour charger Kaito Matsuzawa dans le rectangle, Wouter Vrancken n'imaginait même pas que la phase pourrait être sujette à révision du VAR tant il était certain que l'arbitre sifflerait lui-même penalty.

Pourtant, Erik Lambrechts n'a pas bronché et a même rapidement fait signe de jouer, coupant court à toute intervention de l'arbitrage vidéo. Vrancken s'est montré assez incrédule en conférence de presse.

"Si nous devons discuter de savoir s'il y a faute ou pas, c'est déjà qu'il y a un problème. Matsuzawa est par derrière par Mac Allister à une intensité extrême. Il ne cherchait même pas à toucher le ballon", en sourit-il nerveusement.

Pas assez d'angles de vue pour le VAR ?

"C'était un penalty, et même un deuxième carton jaune pour Mac Allister, il avait déjà été averti. Ça change quand même beaucoup de choses. Nous n'avons pas obtenu ce que nous méritions. C'est vraiment dommage que les joueurs aient été lésés de la sorte après tous leurs efforts", poursuit Vrancken.

Lire aussi… 🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"›

Reste le noeud du problème : si l'arbitre principal n'a pas vu de penalty, pourquoi le VAR est-il si rapidement passé à autre chose ? Vrancken ne s'est pas privé de poser la question à Erik Lambrechts : "Il m'a dit qu'on avait proposé au VAR qu'une seule image, sous un angle latéral. Et qu'il comprenait que je pense qu'il y ait penalty. Mais que selon lui, il n'y en avait pas".