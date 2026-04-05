🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

Ancien arbitre professionnel, Serge Gumienny ne comprend absolument pas la décision de ne pas sanctionner la poussée de Kevin Mac Allister contre Saint-Trond. Tous les éléments étaient pourtant réunis pour accorder un penalty et brandir une deuxième carte jaune au défenseur unioniste.

L'Union Saint-Gilloise a réussi son entrée en lice dans les Champions Play-Offs avec une victoire étriquée dans les chiffres, mais méritée dans le jeu face à Saint-Trond.

L'attention s'est cependant logiquement tournée vers un moment de la fin de rencontre qui aurait pu tout changer. Kevin Mac Allister a commis une faute grossière en poussant Matsuzawa dans le dos, en pleine surface de réparation.

Une faute qui semble claire et évidente, mais Erik Lambrechts n'a pas réagi, et le VAR n'a pas bronché non plus. Dans les colonnes du Belang van Limburg, l'ancien arbitre Serge Gumienny n'étonne pas énormément de cette décision.

Serge Gumienny ne comprend pas du tout la décision d'Erik Lambrechts et du VAR

"Il ne suit pas le ballon et commet une faute flagrante dans le dos de son adversaire, qui est clairement fauché. Si même l'arbitre numéro un belge n'évite pas de telles erreurs, qui le fera ? Et c'est toujours l'Union qui semble s'en tirer à bon compte dans ce genre de situations...", a lancé Gumienny.

"D'habitude, c'est Burgess qui est concerné, mais Mac Allister n'est vraiment pas un Saint non plus. Pourtant, il échappe à un penalty et à une deuxième carte jaune sur cette action", conclut l'ancien arbitre, appuyant le fait que cette phase aurait totalement pu changer la physionomie de la fin de rencontre.



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