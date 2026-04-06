Réaction Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper"
Photo: © photonews

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Anouar Ait El Hadj et l'Union Saint-Gilloise ont fait le boulot en dispoant de Saint-Trond pour entamer les Champions Playoffs. De combien disposeront-ils de points sur le Club de Bruges à l'issue de ce week-end pascal ?

"Ce sont trois points très importants. Commencer comme ça, c’est très bon pour la confiance. Le match était compliqué les 20 premières minutes. Saint-Trond a bien géré sa tactique et nous a par moments un peu dérangés. Mais en deuxième mi-temps, on a su leur faire mal et trouver la faille. C’est une très belle victoire", explique Anouar Ait El Hadj à notre micro.

L'Union a su hausser le rythme : "Ce qui a changé ? Notre pressing. On était souvent en retard au début de match. On a su gérer ça en se positionnant plus haut, en particulier nos pistons, qui ont pris le dessus sur ceux de Saint-Trond, c'est d'ailleurs de là que vient notre but. On gagnait les premiers et les deuxièmes ballons. Je savais que Saint-Trond, ça allait être un match piège. Chapeau à eux, c’est une très belle équipe, ça joue, même en Champions' Playoffs".

Les Saint-Gillois ont pourtant tremblé sur cette intervention très litigieuse de Kevin Mac Allister dans le rectangle en fin de partie : "Bien sûr que ça fait peur, surtout à ce moment du match. Mais je pense que le joueur de Saint-Trond est tombé trop facilement. Il n’y avait pas penalty. Mais on doit faire attention à ce genre de chose là. On a eu les occasions pour mettre le deuxième but, on doit travailler là-dessus".

L'Union fidèle à ses valeurs

"On sait que c’était une finale aujourd’hui. On avait 11 finales à disputer avec la coupe. Il en reste dix. On prendra match après match. On ne se focalise pas sur les autres, mais sur nous-mêmes", poursuit Ait El Hadj.

L'ancien Anderlechtois n'en regardera pas moins le topper : "Bien sûr. J'aime le football, je vais regarder. Je serai aussi devant Gand - Malines, on va bien analyser nos adversaires. Mais je n'enverrai pas de messages de motivation aux Anderlechtois que je connais pour autant. On verra comment se passe le match, mais c'est avant tout sur nous qu'il faut se concentrer".

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C'est là tout le sel des Playoffs : avec sa victoire, l'Union a pris quatre points d'avance sur le Club de Bruges, qui sera sous pression contre le Sporting. Le week-end prochain, la situation sera inversée : les Blauw en Zwart joueront en premier, du côté de Saint-Trond, avant le déplacement de l'Union à Malines.

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