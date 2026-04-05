Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

L'Union Saint-Gilloise a commencé ses Playoffs par une victoire contre Saint-Trond, mais s'est également offert une polémique. Pour les Canaris, un penalty aurait dû être sifflé.

Première journée de Playoffs, première polémique. Il semblait clair que STVV aurait dû obtenir un penalty en fin de rencontre face à l'Union, quand Kevin Mac Allister a balancé Kaito Matsuzawa dans le rectangle. Du côté de l'USG, on assure que l'Argentin "jouait le ballon", mais les images laissent sceptiques.

Après la réaction de Wouter Vrancken en après match, c'est sur son compte Instagram que Keisuke Goto, quant à lui, a réagi.

Je ne sais pas à quoi sert la VAR", lâche l'attaquant japonais, partageant les images de la faute de Mac Allister.

Ce penalty non-sifflé a peut-être eu des conséquences énormes, puisque l'Union s'est imposée 1 but à 0.

En plus de mettre la pression sur Bruges, le leader laisse déjà Saint-Trond à 7 points, confirmant ainsi que ces Playoffs seront probalement une course à deux.



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