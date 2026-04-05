Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

L'Union Saint-Gilloise a fait le boulot pour disposer de Saint-Trond et ainsi idéalement lancer ses Playoffs. David Hubert se montre satisfait de la prestation d'ensemble de ses hommes.

Un but sur un tir qui n'en était pas un, une fameuse polémique arbitrale en fin de match : il y a des signes qui ne trompent pas, les Champions' Playoffs ont commencé et nous ont déjà offert ce genre de match qui, selon l'expression consacrée, basculent sur des détails.

"Les premières minutes étaient assez nerveuses. Ce n'est pas anormal, c'est un premier match de Playoffs. Mais on a grandi dans la rencontre et on a commencé à vraiment mettre la pression avant la mi-temps. Ca donnait déjà un sentiment plus positif dans le vestiaire, mais il fallait continuer à hausser le rythme", explique David Hubert en conférence de presse.

"Ça se joue sur des détails, mais on a mis assez d'implication, de volonté, forcé assez d'occasions pour qu'ils tournent en notre faveur, que ce soit avec ou sans ballon. Dès qu'on le perdait, il y avait ce contre-pressing pour le récupérer directement, ça nous a permis de ne pas les laisser respirer, d'enchaîner les phases devant leur rectangle", poursuit-il.

Un bon départ et une infirmerie qui se vide

A ce petit jeu, l'Union est rarement prise en défaut : "On sait que des moments difficiles, on en aura dans tous les matchs. On savait qu'on allait en avoir aujourd'hui face à une belle équipe de Saint-Trond, qui n'est pas troisième sans raison. Sortir d'un match avec la frustration de ne pas avoir su faire ce que l'on voulait jusqu'au bout, ça fait mal. On l'a parfois expérimenté en Ligue des Champions. C'est aussi pour cela qu'il y a cette solidarité, ce jusqu'au-boutisme. Ca nous a permis de garder le zéro et de ne pas concéder un seul tir cadré".

Autre point positif : les retours de blessure de Kjell Schepren, Raul Florucz et Kevin Rodriguez. Annoncé fit and well pour la rencontre, Kamiel Van de Perre était quant à lui toujours absent de la feuille de match. Il avait déjà manqué le dernier match de phase classique et n'avait pas rejoint les Diablotins durant la trêve.



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Mais David Hubert rassure directement : "On va déjà le récupérer ce dimanche. C'est très léger, il a déjà pu reprendre aujourd'hui, mais c'était trop court pour pouvoir disputer le match". On devrait donc revoir le milieu défensif pour le déplacement à Malines, même si Rob Schoofs sera particulièrement motivé à conserver sa place devant son ancien public.