Gros coup dur : fracture... et transfert XXL compromis pour ce cadre du Club de Bruges ?

Très mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après le match amical perdu face au Stade Rennais. Joël Ordonez s'est occasionné une fracture du métatarse et sera absent pendant plusieurs semaines. Le potentiel transfert estival du défenseur central équatorien est par ailleurs menacé.

Le Club de Bruges n'a pas terminé sa préparation et son mini-stage à Rennes de la meilleure des manières, s'inclinant face au Stade Rennais ce samedi en match amical (2-1).

Malgré le joli but de Kyriani Sabbe, les Blauw & Zwart ont fait preuve d'une fébrilité défensive inquiétante à une semaine de la Supercoupe de Belgique, qu'ils disputeront dans leur stade face à l'Union Saint-Gilloise.

Une rencontre qu'a manquée Joël Ordonez qui, comme Joaquin Seys, devait revenir à l'entraînement collectif ce mardi. Ce ne sera finalement pas le cas pour l'Équatorien, qui s'est occasionné une fracture d'un métatarse lors du huitième de finale de la Coupe du monde face au Mexique, ont appris ce dimanche le Club de Bruges et nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Transfert compromis pour Joël Ordonez ?

Lors de cette partie perdue 2-0 par les Équatoriens, le défenseur du Club de Bruges était resté aux vestiaires à la pause, mais sa blessure ne semblait pas particulièrement inquiétante. C'est pourtant bien le cas, et Joël Ordonez devra encore porter une botte de marche pendant les trois prochaines semaines avant de passer de nouveaux examens afin d'évaluer la consolidation de son os.



Il s'agit d'un coup dur pour le Club de Bruges, qui ne pourra pas compter sur son défenseur indiscutable pour le début de la saison. De plus, cette blessure pourrait compromettre le transfert estival de Joël Ordonez, pour qui un transfert à plus de 40 millions d'euros était évoqué. Ordonez ne sera en tout cas pas apte avant le premier match de Ligue des Champions, début septembre. Il pourrait peut-être finalement disputer le premier tour avec Bruges avant de quitter le club en janvier, s'il revient à son meilleur niveau.