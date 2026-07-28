Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5894

Moins de quatre jours avant la Supercoupe de Belgique contre l'Union, Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken ont effectué leur retour à l'entraînement collectif du Club de Bruges. Difficile, toutefois, de les imaginer jouer un rôle important dès vendredi.

Jour de rentrée des classes pour les Diables Rouges du Club de Bruges. Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken ont en effet effectué leur retour au centre d'entraînement de Westkapelle, ce mardi.  

Les Blauw & Zwart n'ont pas vécu une préparation idéale et se sont inclinés à trois reprises lors des quatre dernières rencontres, dont une nouvelle fois ce week-end face au Stade Rennais. Il n'y a toutefois pas lieu de tirer des conclusions hâtives, Ivan Leko ayant été privé d'une bonne partie de ses cadres.  

Outre nos trois compatriotes, Joël Ordonez était également toujours en vacances, lui qui a été victime d'une fracture du pied lors du huitième de finale de l'Equateur contre le Mexique et qui ne sera pas opérationnel avant le début du mois de septembre, lui qui se déplace encore à l'aide d'une attelle.  

Seys, Mechele et Vanaken de retour à Bruges : quid de la Supercoupe ? 

Ivan Leko a, évidemment, également dû composer sans Christos Tzolis, parti à Arsenal pour un montant record de 40 millions d'euros. Cinq joueurs de champ et un nouveau gardien en la personne de Yann Sommer : cela fait évidemment beaucoup, même pour le Club de Bruges, qui semble en léger retard sur sa préparation.  

Les Brugeois vont cependant rapidement devoir passer à la vitesse supérieure, avec la Supercoupe de Belgique prévue ce vendredi soir face à l'Union Saint-Gilloise, au Jan Breydelstadion.

Difficile de dire, à l'heure actuelle, si les trois Diables Rouges recevront directement du temps de jeu, après moins d'une semaine d'entraînement. Seys, Mechele et Vanaken sont là depuis des années, mais ils gardent le besoin de créer des automatismes avec leurs nouveaux coéquipiers, ce qui n'a évidemment pas été le cas depuis le début de la préparation.  

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Joaquin Seys
Brandon Mechele
Hans Vanaken

Plus de news

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

15:00
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Tresoldi - Vazquez - Mancini

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Tresoldi - Vazquez - Mancini

17:30
Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00
Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

15:30
Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique” Interview

Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

14:00
Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

14:30
C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

13:30
1
Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

13:00
Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

12:30
Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

11:40
Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"

Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"

12:00
OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

10:40
Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

11:20
1
OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

11:07
1
Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

10:18
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

10:00
"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

09:20
Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard

Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard

08:30
Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé

Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé

08:30
De la Ligue des champions à Louvain : OHL officialise la signature d’un nouvel attaquant

De la Ligue des champions à Louvain : OHL officialise la signature d’un nouvel attaquant

08:00
Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège

Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège

07:30
1
Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux

Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux

07:00
Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

06:30
"Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club

"Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club

23:00
Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"

Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"

22:00
1
"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière

"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière

21:30
Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

20:23
Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

21:00
Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

27/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved