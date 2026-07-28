Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Moins de quatre jours avant la Supercoupe de Belgique contre l'Union, Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken ont effectué leur retour à l'entraînement collectif du Club de Bruges. Difficile, toutefois, de les imaginer jouer un rôle important dès vendredi.

Jour de rentrée des classes pour les Diables Rouges du Club de Bruges. Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken ont en effet effectué leur retour au centre d'entraînement de Westkapelle, ce mardi.

Les Blauw & Zwart n'ont pas vécu une préparation idéale et se sont inclinés à trois reprises lors des quatre dernières rencontres, dont une nouvelle fois ce week-end face au Stade Rennais. Il n'y a toutefois pas lieu de tirer des conclusions hâtives, Ivan Leko ayant été privé d'une bonne partie de ses cadres.

Outre nos trois compatriotes, Joël Ordonez était également toujours en vacances, lui qui a été victime d'une fracture du pied lors du huitième de finale de l'Equateur contre le Mexique et qui ne sera pas opérationnel avant le début du mois de septembre, lui qui se déplace encore à l'aide d'une attelle.

Seys, Mechele et Vanaken de retour à Bruges : quid de la Supercoupe ?

Ivan Leko a, évidemment, également dû composer sans Christos Tzolis, parti à Arsenal pour un montant record de 40 millions d'euros. Cinq joueurs de champ et un nouveau gardien en la personne de Yann Sommer : cela fait évidemment beaucoup, même pour le Club de Bruges, qui semble en léger retard sur sa préparation.

Les Brugeois vont cependant rapidement devoir passer à la vitesse supérieure, avec la Supercoupe de Belgique prévue ce vendredi soir face à l'Union Saint-Gilloise, au Jan Breydelstadion.





Difficile de dire, à l'heure actuelle, si les trois Diables Rouges recevront directement du temps de jeu, après moins d'une semaine d'entraînement. Seys, Mechele et Vanaken sont là depuis des années, mais ils gardent le besoin de créer des automatismes avec leurs nouveaux coéquipiers, ce qui n'a évidemment pas été le cas depuis le début de la préparation.