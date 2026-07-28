Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard
Photo: © photonews
Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Standard de Liège va perdre sa jeune pépite de 18 ans, René Mitongo. Le buteur liégeois se dirige vers un transfert à Trabzonspor, en Turquie. Il aurait accepté la proposition de la formation turque.
Le Standard va empocher 2,5 millions d’euros
Les contours financiers de l’opération sont désormais plus clairs. Selon Sudinfo, Trabzonspor va débourser 2,5 millions d’euros pour s’attacher les services de René Mitongo. Le Standard a également négocié un pourcentage de 20 % sur la plus-value réalisée en cas de future revente du jeune attaquant.
Le club turc n’était toutefois pas le seul sur le dossier. Çorum FK et Côme avaient également transmis une offre, mais sans atteindre les exigences du Standard. Le club italien proposait 1,5 million d’euros, tandis que Çorum FK avait mis environ 2 millions d’euros sur la table. L’offre de Trabzonspor s’est donc révélée être la plus convaincante.
Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Standard de Liège va perdre sa jeune pépite de 18 ans, René Mitongo. Le buteur liégeois se dirige vers un transfert à Trabzonspor, en Turquie. Il aurait accepté la proposition de la formation turque.
Un accord concernant les conditions du contrat aurait été trouvé avec l'agence du joueur. Le Liégeois serait actuellement en route pour la Turquie, où il est parti passer sa visite médicale.
L'avant-centre belge de 18 ans s'apprête ainsi à quitter la Belgique pour la première fois de sa carrière. Formé au KSK Heist, à Malines, au Lierse, à Beveren, à La Gantoise et enfin au Standard de Liège, où il a fait ses débuts professionnels, René Mitongo va franchir un cap important. Il compte neuf apparitions avec l'équipe première du Standard de Liège.
Le départ de Réné Mitongo n'est pas une surprise
Un départ du jeune talent est loin d'être une surprise. Le joueur n'a pas joué face à la Juventus samedi ni contre Seraing le lendemain. C'était alors assez clair qu'un départ se dessinait.
L'international belge U19 est actuellement estimé à 1 million d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec les Rouches court encore jusqu'au 30 juin 2028. Il avait prolongé à l'été 2025, mais n'ira visiblement pas au bout de son bail avec le Standard de Liège.
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