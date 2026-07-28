Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard

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Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Standard de Liège va perdre sa jeune pépite de 18 ans, René Mitongo. Le buteur liégeois se dirige vers un transfert à Trabzonspor, en Turquie. Il aurait accepté la proposition de la formation turque.