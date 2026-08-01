Réaction Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis Jan Breydel
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Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise a décroché la Supercoupe de Belgique aux tirs au but. Vic Chambaere s'est mué en héros de la séance : il n'a fallu qu'un arrêt de sa part pour faire pencher la balance.

Il y a un an déjà, Vic Chambaere débutait la saison dans les buts de l'Union en attendant que Kjell Scherpen soit opérationnel. Il vit la même chose cette saison en attendant l'arrivée d'Hervé Koffi. 

Très sobre au départ d'Anthony Moris, il ne s'est pas comporté autrement lors de ce nouveau retour entre les perches. Mais les tirs au but l'o t forcément invité sous le feu des projecteurs.

Avec cet arrêt devant Cheveyo Tsawa pour faire basculer la séance . "Si je savais de quel côté il allait tirer ? Oui", a souri Chambaere à notre micro. " Il avait déjà raté une fois là-bas".

Pas seulement une question de hasard

Alors que le gardien de La Gantoise Davy Roef avait encore sorti un petit carnet quelques jours plus tôt lors d'une séance de tirs au but, Chambaere a fait un peu plus simple.

"On avait aussi une liste avec des informations", poursuit-il. "Mais au final, ça reste aussi une question de feeling. Quand tu choisis un côté, tu dois y aller à 100%, avec conviction".

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À l'influence face aux tireurs adverses

Dans son duel à distance avec Yann Sommer, l'ancien espoir de Genk a usé de quelques ficelles face aux attaquants brugeois. Un petit jeu d'influence qui lui plaît même plutôt bien.

"Tu dois parfois jouer un peu au 'petit salaud' ", glisse-t-il avec un sourire. "Emiliano Martínez est un exemple pour moi là-dessus. Ce que je dis exactement aux tireurs adverse ? Je préfère le garder pour moi. Ce ne sont pas des choses graves, mais ils entendent et ils comprennent".

Après le tir au but victorieux, Chambaere n'a pas pu s'empêcher de chambrer encore un peu les supporters brugeois. Quand il est allé récupérer sa gourde, devant le kop blauw en zwart, il a reçu quelques gobelets de bière en direction.

Il a répondu avec un large sourire, a envoyé un baiser vers la tribune et a encore salué les supporters de Bruges. Un geste qui a provoqué de nouveaux sifflets.

Un moment grisant...avant de retourner dans l'ombre sur le banc ? Rien n'est encore décidé concernant le numéro un. Je veux me battre pour ma place. Le club veut deux gardiens capables d'être titulaires, et la concurrence rend tout le monde meilleur".

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