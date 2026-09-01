Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

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Photo: © photonews
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Ivan Leko était frustré après la défaite du Club de Bruges à La Gantoise (2-1). L'entraîneur des Blauw en Zwart juge son équipe trop "sympathique" et réclame plus de grinta, de puissance et d’efficacité.

"Il faut avoir du feu et de l'électricité pour marquer plus. Ne vous méprenez pas : c'était une victoire méritée, mais ce n'est pas mon football." Tels étaient les mots d'Ivan Leko après la victoire dans le derby brugeois face au Cercle de Bruges.

L'entraîneur s'était alors déjà montré particulièrement sévère envers ses joueurs. Une semaine plus tard, il a répété son message, cette fois après la défaite sur la pelouse de La Gantoise. Selon lui, ses joueurs ont tout simplement été trop gentils.

Le jeu du Club de Bruges est trop "sympathique" selon Ivan Leko

"Nous ne verrons le vrai Club de Bruges qu'en septembre", avait-il déjà annoncé la semaine dernière. Mais septembre arrive à grands pas et l'entraîneur sait qu'il reste encore du travail. "Nous avons joué pour produire du beau football, et j'aime ça, mais nous n'avons pas joué pour gagner. Il nous a un peu manqué cette grinta pour marquer. Nous avons eu 70 % de possession, mais sans réussite."

"Ils ont joué en fonction de leurs qualités et ont masqué leurs faiblesses. C'est une victoire méritée pour eux. Comme contre le Cercle de Bruges, nous avons pratiqué le mauvais football. La possession ne fait pas tout. C'était peut-être trop beau. Nous devons jouer pour marquer, pas pour contrôler ou avoir la possession. La puissance et la vitesse sont importantes dans le football belge."


"Notre football est bon et peut être bon, car nous parvenons à les repousser, mais nous devons ensuite entrer dans la surface de réparation. Nous devons travailler plus là-dessus. Nous savons comment cela fonctionne en Belgique. En jouant de cette manière, on ne gagne pas de matchs", a ajouté Ivan Leko lors de sa conférence de presse à Gand.

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