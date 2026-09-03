Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

Sans ses dernières recrues, présentes en tribune mais pas sur le banc, le RSC Anderlecht est venu à bout du KV Courtrai. Non sans mal, et au terme d'une prestation franchement poussive, mais l'important était de relancer la machine après un 0/6 douloureux.

L'important était-ce les trois points selon la formule consacrée, ou se rassurer après la défaite à l'Union et confirmer au public du Lotto Park que oui, quelque chose est bel et bien en train de se construire à Anderlecht ? Toujours est-il que le RSCA l'a emporté face au KV Courtrai, sans forcément briller de prime abord.

On ne change pas une équipe... qui gagnait jusqu'à dimanche dernier : Vitor Bruno a décidé de laisser le même onze qu'au Parc Duden, comme un message de confiance à son équipe. Une confiance qu'elle lui assez mal en première période.

Si le premier arrêt d'Ilic, devant Sikan après une belle déviation de Cvetkovic, arrive déjà à la 4e minute, le portier courtraisien sera en effet assez tranquille. Maamar et Augustinsson multiplient les centres peu dangereux. Les petits ballons piqués de Kana ou Biancone sont trop prévisibles. Pire : Pétrot se fait une frayeur en laissant filer Van Lanschoot, hors-jeu (16e).

Danylo Sikan libère encore Anderlecht

Pas vraiment inquiété et bien en place, le KV Courtrai tente quelques contres : Van Landschoot cherche Masui, le Japonais tente une bicyclette (23e). Nga Kana est souvent cherché côté gauche, ses dribbles ne passent pas toujours mais le jeune s'entête, obtenant parfois de bonnes fautes.

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C'est tout de même globalement très imprécis et peu inspiré, et le Lotto Park s'impatiente, jusqu'à une récupération haute sur une perte de balle (elles étaient surtout Mauves jusque là) : Ali Maamar offre un caviar à Danylo Sikan qui donne un bol d'air à son équipe avant la pause (43e, 1-0).



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Anderlecht reprend avec l'intention claire de faire le break, et Maamar continue de multiplier les raids sur son flanc, mais cette fois la défense courtraisienne, puis Ilic devant Sikan, sont attentifs (53e). Vitor Bruno fait monter Antman et Ojea à l'heure de jeu : le Finlandais crée une semi-occasion, mais c'est surtout Noa Ojea qui, d'un enchaînement technique somptueux, fait se lever le Parc, puis frappe au-dessus (66e). Ilic avait sauvé le 2-0 sur un long ballon peu de temps avant.

Trois points et c'est tout pour Anderlecht

Et le RSCA manque presque de regretter cette inefficacité : sur un centre qu'on croyait trop long, Podgoreanu remet bien dans la boîte vers Goduine Koyalipou, qui touche le poteau (68e). Bref temps fort courtraisien, dont ne profiteront pas les Kerels. Le dernier quart d'heure défilera sans éclat : Antman et Bentayeb amènent bien trop peu, seuls quelques gestes d'Ojea réveillant un peu le public. Un public qui finira tout de même par pester devant bien trop de nonchalance et trop peu de vivacité.

Comme face à la RAAL, donc, le job aura été fait, sans plus, et les huées au coup de sifflet final le prouvent : il faudra mieux faire à l'avenir. Anderlecht ne tient toujours pas de prestation référence en championnat cette saison, mais a au moins relancé la machine après un 0/6, tandis que le KV Courtrai reste bon dernier.