+190 M€ dans les caisses des clubs de D1A : qui a réalisé les meilleurs coups financiers cet été ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
+190 M€ dans les caisses des clubs de D1A : qui a réalisé les meilleurs coups financiers cet été ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ce n'est une nouvelle pour personne : notre Jupiler Pro League est un championnat tremplin, qui guide ses meilleurs talents vers les plus grands clubs européens. Les chiffres, une nouvelle fois, le prouvent. Cet été, nos clubs ont vendu pour deux fois plus que ce qu'ils n'ont acheté. Un modèle économique devenu obligatoire.

200 millions d'euros. C'est le montant dépensé par l'ensemble des clubs de notre Jupiler Pro League lors de ce mercato estival 2026-2027. Record battu d'une trentaine de millions d'euros. Un montant colossal, mais à nuancer : nos clubs n'ont jamais aussi bien vendu : 390 millions d'euros récupérés sur le marché des transferts, soit près du double des dépenses. Un record, là aussi. Logique, avec la dynamique du marché en hausse exponentielle.

Qu'est-ce que cela nous montre réellement ? Que les clubs belges, aussi grands qu'ils soient, n'achètent pas sans compter malgré des indemnités de transfert toujours plus importantes. Mais aussi que, dans les chiffres, l'écart entre les meilleurs de notre championnat et les autres est absolument colossal.

Bruges, Genk, Anderlecht et l'Union en fer de lance

Le Club de Bruges a dépensé 51 M€, plus de dix fois plus que la plupart des équipes. Il en a récupéré 80, et s'est retenu de vendre Nicolo Tresoldi, Joël Ordonez, Roméo Vermant et d'autres, qui auraient pu, ensemble, rapporter jusqu'à 100 M€ de plus. Après sa saison décevante, Genk a aussi dépensé abondamment : 32 millions d'euros, dont près de 11 sur le seul Rafiu Durosinmi. Il en a toutefois récupéré 74, bien aidé par les transferts de Lucca Brughmans à Liverpool (33 M€) et Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund (30 M€).

Anderlecht aussi est allé puiser dans le portefeuille : 28 millions d'euros dépensés, dont cinq joueurs à quatre millions ou plus. Antoine Sibierski n'a pas recruté un "joueur star" comme Genk avec Durosinmi, mais a cherché l'homogénéité.

Des dépenses toutefois largement compensées par les 65 M€ de revenus, atteints grâce à quatre ventes à dix millions ou plus : Nathan De Cat (18,5 M€), Jan-Carlo Simic dont l'obligation d'achat dans le prêt a été activée (15 M€), Nathan Saliba (15 M€) et Keisuke Goto (10 M€). L'Union, pour la première fois, a réalisé des bénéfices plus mesurés : 24 M€ d'achat, 34 M€ de ventes, et donc une balance à +10.

Lire aussi… Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila

Soldes JPL
© Walfoot.be

Les chiffres du Standard proches de ceux de l'Antwerp, Gand et Westerlo

Ces quatre clubs ont réalisé, cet été, des opérations dans une autre galaxie financière que les autres pensionnaires de Pro League. Suit ensuite un petit groupe d'équipes, dans le "sub-top", qui ont dépensé une dizaine de millions d'euros au total, ou un peu moins, qui ont une balance des transferts légèrement positive et dont le mercato a été financé en grande partie par la vente d'un joueur.

Un groupe dans lequel on retrouve l'Antwerp qui a cédé Jules Ahoka à Sunderland pour 10 M€, le Standard qui a vendu Rafiki Saïd à Wolverhampton pour 9 M€, La Gantoise qui remercie plutôt le tir groupé Skoras (6 M€), Kanga (4 M€), Kotto (4 M€), mais aussi Westerlo grâce aux ventes de Ferri (9 M€), Piedfort (5,5 M€) et Reynolds (4,5 M€).

De grosses disparités en Pro League, mais ailleurs aussi

Sur le plan des achats, des équipes comme Saint-Trond et... La Louvière, qui n'a reçu aucune indemnité pour des transferts sortants mais qui a recruté pour plus de six millions d'euros au total, se trouvent dans la même zone. Des clubs qui ont déjà dépensé dix fois moins que le Club de Bruges et qui ont vendu pour cinq fois moins d'argent, voire plus.

Le gouffre est énorme, aussi avec le leader surprise du début de saison, Charleroi, qui a certes vendu pour plus de quinze millions d'euros mais qui n'a réinvesti que... 300.000 € sur le marché cet été, pour Sévérin Nioule, prêté au RFC Liège. Tous les autres clubs ont dépensé un million ou l'autre, par-ci par-là, ont récupéré quelques maigres indemnités à gauche ou à droite, mais ont connu énormément d'arrivées et de départs libres, ou de prêts.

Pour revenir aux 200 millions de dépenses pour les clubs de D1A, il s'agit d'un chiffre qui peut faire froid dans le dos. À titre de comparaison, la Premier League a dépensé plus de 4 milliards (!) d'euros sur le marché, rien que cet été, pour "seulement" 2,5 milliards de revenus. L'Espagne, tirée par le Real et le Barça, n'a dépensé "que" 755 M€, soit 37 M€ de dépenses par club alors que le Barça en montre 184 et le Real Madrid 225. La Jupiler Pro League présente la quatrième meilleur balance d'Europe, ce qui est positif.

Transfermarkt JPL balance
© Walfoot.be

Les chiffres de la Challenger Pro League gonflés par... le Club NXT

Pour finir sur notre Belgique, les clubs de Challenger Pro League ont, au total, dépensé 2,4 M€. C'est autant que Courtrai ou OHL, à peine plus que Zulte Waregem. En D1B, on a par contre vendu pour 20 M€, grâce... au Club NXT, Jesse Bisiwu (9 M€) ou Yanis Musuayi (3 M€) n'ayant jamais joué en équipe première.

Pour le reste, il faut se tourner vers Dender et le transfert de Luc Marijnissen vers Malines, le Jong Genk et celui d'Ali Camara vers la Juventus Next Gen, le Lierse et le départ de Cédric Van Meirvenne pour Malines et le Patro Eisden avec les ventes de Leandro Rousseau et Milan Robberechts vers la RAAL et le Club NXT. Une dernière preuve des énormes disparités qui habitent notre football.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Un arbitre... japonais va officier en Jupiler Pro League ce week-end !

Un arbitre... japonais va officier en Jupiler Pro League ce week-end !

17:20
Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila

Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila

15:00
1
Surprise à Neerpede : Anderlecht perd l'un de ses grands talents, qui signe à Genk

Surprise à Neerpede : Anderlecht perd l'un de ses grands talents, qui signe à Genk

16:00
Une recrue d'Anderlecht sait qu'elle doit mieux faire : "Je n'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui"

Une recrue d'Anderlecht sait qu'elle doit mieux faire : "Je n'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui"

11:30
Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"

Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"

10:30
2
Comment remplacer Carlos Forbs ? Trois changements dans le groupe de Bruges

Comment remplacer Carlos Forbs ? Trois changements dans le groupe de Bruges

10:00
Les supporters d'Anderlecht pourront-ils se rendre à Marseille en janvier ? Rien n'est moins sûr...

Les supporters d'Anderlecht pourront-ils se rendre à Marseille en janvier ? Rien n'est moins sûr...

14:00
Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"

Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"

09:30
Un retour dans son ancien club était proche : transfert de dernière minute avorté à Genk

Un retour dans son ancien club était proche : transfert de dernière minute avorté à Genk

15:30
"Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ? Interview

"Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ?

08:30
LIVE mercato : Gand et l'Union se séparent d'un joueur, Anderlecht perd un grand talent

LIVE mercato : Gand et l'Union se séparent d'un joueur, Anderlecht perd un grand talent

16:30
Essentiel au Standard, Ibe Hautekiet revient sur la rumeur Lazio Rome : "J'ai promis au coach d'être honnête" Interview

Essentiel au Standard, Ibe Hautekiet revient sur la rumeur Lazio Rome : "J'ai promis au coach d'être honnête"

11:00
Le mercato n'est pas encore totalement fini : un défenseur va quitter La Gantoise

Le mercato n'est pas encore totalement fini : un défenseur va quitter La Gantoise

13:00
Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

23:55
Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

23:20
1
Lucas Stassin prévenu dès son arrivée à Séville : "Il va falloir se battre"

Lucas Stassin prévenu dès son arrivée à Séville : "Il va falloir se battre"

14:30
Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini

Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini

23:20
Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai

Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai

22:45
4
LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0)

21:56
C'est officiel : Anderlecht boucle un dernier transfert entrant

C'est officiel : Anderlecht boucle un dernier transfert entrant

11:37
OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

OFFICIEL : un grand talent de Genk quitte le club et rejoint un concurrent

22:30
Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

22:22
1
🎥 Mika Godts, sa première interview au PSG : "Luis Enrique n'a pas vraiment eu besoin de me parler"

🎥 Mika Godts, sa première interview au PSG : "Luis Enrique n'a pas vraiment eu besoin de me parler"

13:30
Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois

Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois

08:00
Gravement blessé, Amadou Onana voit l'avenir s'éclaircir à Aston Villa

Gravement blessé, Amadou Onana voit l'avenir s'éclaircir à Aston Villa

12:25
Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

21:00
Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie

Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie

09:00
Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France

Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France

23:30
Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League

Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League

07:30
Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

20:40
La guerre est déclarée entre la FIFA et l'UEFA : la situation se complique pour Gianni Infantino

La guerre est déclarée entre la FIFA et l'UEFA : la situation se complique pour Gianni Infantino

23:00
Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

20:53
Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

22:04
2
Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

21:40
Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

21:20
OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

00:02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-0 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

BCerf BCerf a propos de Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !" Pogi Pogi a propos de Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge Eric Stevens Eric Stevens a propos de Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal" El Malvario El Malvario a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé JoBg JoBg a propos de Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai Pogi Pogi a propos de Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Pogi Pogi a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved