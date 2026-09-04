+190 M€ dans les caisses des clubs de D1A : qui a réalisé les meilleurs coups financiers cet été ?

Ce n'est une nouvelle pour personne : notre Jupiler Pro League est un championnat tremplin, qui guide ses meilleurs talents vers les plus grands clubs européens. Les chiffres, une nouvelle fois, le prouvent. Cet été, nos clubs ont vendu pour deux fois plus que ce qu'ils n'ont acheté. Un modèle économique devenu obligatoire.

200 millions d'euros. C'est le montant dépensé par l'ensemble des clubs de notre Jupiler Pro League lors de ce mercato estival 2026-2027. Record battu d'une trentaine de millions d'euros. Un montant colossal, mais à nuancer : nos clubs n'ont jamais aussi bien vendu : 390 millions d'euros récupérés sur le marché des transferts, soit près du double des dépenses. Un record, là aussi. Logique, avec la dynamique du marché en hausse exponentielle.

Qu'est-ce que cela nous montre réellement ? Que les clubs belges, aussi grands qu'ils soient, n'achètent pas sans compter malgré des indemnités de transfert toujours plus importantes. Mais aussi que, dans les chiffres, l'écart entre les meilleurs de notre championnat et les autres est absolument colossal.

Bruges, Genk, Anderlecht et l'Union en fer de lance

Le Club de Bruges a dépensé 51 M€, plus de dix fois plus que la plupart des équipes. Il en a récupéré 80, et s'est retenu de vendre Nicolo Tresoldi, Joël Ordonez, Roméo Vermant et d'autres, qui auraient pu, ensemble, rapporter jusqu'à 100 M€ de plus. Après sa saison décevante, Genk a aussi dépensé abondamment : 32 millions d'euros, dont près de 11 sur le seul Rafiu Durosinmi. Il en a toutefois récupéré 74, bien aidé par les transferts de Lucca Brughmans à Liverpool (33 M€) et Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund (30 M€).

Anderlecht aussi est allé puiser dans le portefeuille : 28 millions d'euros dépensés, dont cinq joueurs à quatre millions ou plus. Antoine Sibierski n'a pas recruté un "joueur star" comme Genk avec Durosinmi, mais a cherché l'homogénéité.

Des dépenses toutefois largement compensées par les 65 M€ de revenus, atteints grâce à quatre ventes à dix millions ou plus : Nathan De Cat (18,5 M€), Jan-Carlo Simic dont l'obligation d'achat dans le prêt a été activée (15 M€), Nathan Saliba (15 M€) et Keisuke Goto (10 M€). L'Union, pour la première fois, a réalisé des bénéfices plus mesurés : 24 M€ d'achat, 34 M€ de ventes, et donc une balance à +10.



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Les chiffres du Standard proches de ceux de l'Antwerp, Gand et Westerlo

Ces quatre clubs ont réalisé, cet été, des opérations dans une autre galaxie financière que les autres pensionnaires de Pro League. Suit ensuite un petit groupe d'équipes, dans le "sub-top", qui ont dépensé une dizaine de millions d'euros au total, ou un peu moins, qui ont une balance des transferts légèrement positive et dont le mercato a été financé en grande partie par la vente d'un joueur.

Un groupe dans lequel on retrouve l'Antwerp qui a cédé Jules Ahoka à Sunderland pour 10 M€, le Standard qui a vendu Rafiki Saïd à Wolverhampton pour 9 M€, La Gantoise qui remercie plutôt le tir groupé Skoras (6 M€), Kanga (4 M€), Kotto (4 M€), mais aussi Westerlo grâce aux ventes de Ferri (9 M€), Piedfort (5,5 M€) et Reynolds (4,5 M€).

De grosses disparités en Pro League, mais ailleurs aussi

Sur le plan des achats, des équipes comme Saint-Trond et... La Louvière, qui n'a reçu aucune indemnité pour des transferts sortants mais qui a recruté pour plus de six millions d'euros au total, se trouvent dans la même zone. Des clubs qui ont déjà dépensé dix fois moins que le Club de Bruges et qui ont vendu pour cinq fois moins d'argent, voire plus.

Le gouffre est énorme, aussi avec le leader surprise du début de saison, Charleroi, qui a certes vendu pour plus de quinze millions d'euros mais qui n'a réinvesti que... 300.000 € sur le marché cet été, pour Sévérin Nioule, prêté au RFC Liège. Tous les autres clubs ont dépensé un million ou l'autre, par-ci par-là, ont récupéré quelques maigres indemnités à gauche ou à droite, mais ont connu énormément d'arrivées et de départs libres, ou de prêts.

Pour revenir aux 200 millions de dépenses pour les clubs de D1A, il s'agit d'un chiffre qui peut faire froid dans le dos. À titre de comparaison, la Premier League a dépensé plus de 4 milliards (!) d'euros sur le marché, rien que cet été, pour "seulement" 2,5 milliards de revenus. L'Espagne, tirée par le Real et le Barça, n'a dépensé "que" 755 M€, soit 37 M€ de dépenses par club alors que le Barça en montre 184 et le Real Madrid 225. La Jupiler Pro League présente la quatrième meilleur balance d'Europe, ce qui est positif.

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Les chiffres de la Challenger Pro League gonflés par... le Club NXT

Pour finir sur notre Belgique, les clubs de Challenger Pro League ont, au total, dépensé 2,4 M€. C'est autant que Courtrai ou OHL, à peine plus que Zulte Waregem. En D1B, on a par contre vendu pour 20 M€, grâce... au Club NXT, Jesse Bisiwu (9 M€) ou Yanis Musuayi (3 M€) n'ayant jamais joué en équipe première.

Pour le reste, il faut se tourner vers Dender et le transfert de Luc Marijnissen vers Malines, le Jong Genk et celui d'Ali Camara vers la Juventus Next Gen, le Lierse et le départ de Cédric Van Meirvenne pour Malines et le Patro Eisden avec les ventes de Leandro Rousseau et Milan Robberechts vers la RAAL et le Club NXT. Une dernière preuve des énormes disparités qui habitent notre football.