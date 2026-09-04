Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Tout juste arrivé en Italie, Thomas Henry doit déjà passer par la case infirmerie
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Libéré de son contrat par le Standard de Liège, Thomas Henry a rejoint Reggiana, en Serie C. L'attaquant français ne sera toutefois pas disponible immédiatement pour son nouveau club, puisqu'il doit subir une petite arthroscopie du genou. En attendant, voici comment les pensionnaires du troisième échelon italien, notamment grâce à leur nouveau directeur exécutif Francesco Marroccu, ont su convaincre le désormais ex-Rouche de signer.

C'est l'un des dossiers qui a préoccupé la direction du Standard durant ce mercato estival. Une solution dans un autre club devait être trouvée pour Thomas Henry, qui n'entrait plus dans les plans de Vincent Euvrard, ni du club dans son ensemble.

D'abord lié au club grec de Panetolikos, avec lequel il était très proche de s'engager, l'attaquant français a finalement signé à Reggiana, en Serie C. Pas un total hasard, puisque le tout nouveau directeur exécutif du club italien, Francesco Marroccu, était directeur sportif au Hellas Vérone et avait recruté Thomas Henry contre un peu plus de cinq millions d'euros à l'été 2022 en provenance de Venezia.

Le désormais ex-avant-centre du Standard ne sera cependant pas disponible tout de suite pour son nouveau club. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur sportif Marco Bernardi dans une conférence de presse évoquant la fin du mercato de Reggiana, rapporte le média local Telereggio. Thomas Henry doit en effet subir une petite arthroscopie du genou.

Comment Reggiana a su convaincre Thomas Henry

Un élément lié à son transfert avorté à Panetolikos, qui avait premièrement fait fuiter une visite médicale ratée alors que l'opération avait capoté suite à l'intervention d'agents invasifs ? Non, a assuré Marco Bernardi, précisant que ces deux événements ne sont pas liés.

Une conférence de presse durant laquelle la direction du club a précisé que c'est bien Thomas Henry qui a fait le premier pas dans les négociations, se faisant savoir disponible. Intéressé, le club italien aurait envoyé au jeune trentenaire une vidéo des supporters avant le derby d'Émilie-Romagne entre Reggiana et Ravenne, avec la mention : "Tu es la seule chose qui nous manque."

Conquis, Thomas Henry aurait alors décidé de rejoindre Reggiana, après avoir également été séduit par le terrain d'entraînement en herbe du club, différent du synthétique sur lequel il s'entraînait avec les U23 du Standard avant son départ. Une belle histoire pourrait donc s'ouvrir pour le natif d'Argenteuil. Mais il faudra, pour cela, écarter tout gros problème au niveau de son genou.

Thomas Henry est un joueur très respecté en Italie

Auteur de 14 buts et 4 passes décisives en 67 rencontres de Serie A sous les couleurs du Hellas Vérone et de Venezia, Thomas Henry est un attaquant respecté en Italie, qui avait atteint la barre des neuf buts en 2021-2022 dans une équipe ayant terminé à la dernière place du championnat.

Si son passage à Palerme, en Serie B, avait été moins prolifique avec deux buts en vingt-quatre apparitions, son recrutement est vu comme un gros coup de la part de Reggiana dans sa course à la remontée au deuxième échelon du football italien.

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