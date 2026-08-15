Thomas Henry n'aurait pas raté sa visite médicale au Panetolikós !

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Alors que sa signature au Panetolikós, en Grèce, était attendue ce week-end, on annonçait que Thomas Henry avait manqué ses traditionnels tests médicaux. Mais pour Sacha Tavolieri, ce n'est pas le cas et le club grec souhaiterait renégocier un contrat à la baisse.