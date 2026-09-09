Frédéric Taquin tease un retour sur le banc : plusieurs options semblent possibles

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Frédéric Taquin tease un retour sur le banc : plusieurs options semblent possibles
Photo: © photonews
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En fin de saison dernière, Frédéric Taquin avait dit au revoir à "sa" RAAL, qu'il avait emmenée depuis les tréfonds des divisions amateurs jusqu'à l'élite, où il est parvenu à la maintenir. L'ex-coach des Loups a pris un repos bien mérité cet été, mais est prêt à reprendre du service, et plusieurs options s'ouvrent à lui.

Frédéric Taquin a faim de foot. L'ancien entraîneur de La Louvière l'a clairement laissé sous-entendre via un post sur son compte Instagram, sur lequel on le voit en train de célébrer un résultat, poings serrés - des images accompagnées d'un texte court : "Cette sensation me manque. Plus pour longtemps". Après ces quelques mots, un petit emoji sablier, comme pour dire que ce n'est qu'une question de temps avant que Taquin retrouve un banc.

Car l'été de l'ex-coach des Loups a été calme. Au terme de la saison 2025-2026, lors de laquelle il a maintenu la RAAL en Jupiler Pro League, Taquin avait annoncé son départ : un moment d'émotion pour toute l'Easi Arena, où Edward Still lui a succédé. Depuis, Fred Taquin a pris son temps : pour profiter de son été en famille, mais aussi pour choisir le bon projet.

Priorité à la Pro League, malgré des pistes à l'étranger

Il y a quelques jours, une rumeur surgissait : Taquin serait sur la liste de deux clubs, non pas en Belgique mais à l'étranger. Il s'agissait du FC Metz et du FC Utrecht. Selon nos informations, l'intérêt du FC Utrecht était concret, suite au début de saison compliqué du club néerlandais avec Anthony Correia à sa tête. Taquin, qui parle anglais, néerlandais et espagnol, n'a jamais été fermé à l'idée de sortir de sa zone de confort. 

Taquin Frédéric

Mais si, récemment, l'ancien entraîneur des Loups estimait même "peu probable" qu'il reprenne du service en Belgique dans les semaines à venir, cela serait tout de même la piste la plus plausible, toujours selon nos informations. En effet, il se pourrait bien que dans un futur très proche, l'un ou l'autre poste se libère en Jupiler Pro League, et Taquin figurerait alors sur les listes de plusieurs clubs.

Un week-end crucial en bas de tableau de Pro League 

Le week-end prochain, plusieurs des clubs les moins bien classés de notre championnat vont en effet s'affronter. La RAAL recevra le KV Courtrai, tandis que OHL reçoit le Cercle de Bruges. Nous l'avions écrit pas plus tard qu'hier : la fameuse valse des entraîneurs en Jupiler Pro League pourrait bien reprendre très rapidement. Au KV Malines, Fred Vanderbiest est également sous pression après un début de saison raté, mais aurait a priori reçu l'assurance de sa direction qu'il restera en poste jusqu'à la trêve internationale.

Une seule option serait exclue à l'heure actuelle pour Frédéric Taquin : un retour à La Louvière, où Edward Still devrait quoi qu'il en soit encore avoir un peu de temps pour prendre ses marques. Quant à l'étranger, cela reste naturellement un objectif, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Reste à voir quelles opportunités se dessineront dans les semaines à venir pour l'ancien entraîneur à succès de La Louvière...

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