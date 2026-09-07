Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite
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Après cinq journées de championnat, c'est souvent l'heure des premiers bilans. Et certains frôlent le zéro pointé en bas de classement. La Jupiler Pro League est connue pour ne pas épargner ses entraîneurs : les chaises musicales sont le jeu favori de nos clubs belges. Mais qui sera le premier à sauter ?

La Jupiler Pro League n'a pas volé sa réputation de cimetière des entraîneurs. Chaque saison dans notre championnat, les têtes tombent tellement vite qu'on a du mal à garder le compte. Mais après cinq journées, force est de constater que personne n'a encore subi la dure loi de la jungle belge, là où la saison passée, c'est le temps qu'il avait fallu à Marc Wilmots pour se rendre compte que Mircea Rednic n'était pas l'homme de la situation au Standard.

Il n'empêche, c'est inévitable : chaque journée qui passe nous rapproche un peu plus du premier licenciement, et les victimes potentielles sont évidemment à chercher en bas de classement. Qui sera "l'heureux" élu ? 

Fred Vanderbiest est soutenu par sa direction... pour l'instant 

La mauvaise surprise de ce début de saison est sans aucun doute le KV Malines. Les Sang & Or avaient séduit tout le monde la saison passée, allant chercher le top 6 et se battant jusqu'au bout pour un ticket européen. Fred Vanderbiest et son style bien à lui était vu comme l'un des grands artisans de cette réussite.

Vanderbiest Frederik
© photonews

Et malgré quelques renforts intéressants, notamment Dennis Praet ou l'excellent Cédric Van Meirvenne (en provenance du Lierse), Malines n'a pris qu'un point cette saison... face à la RAAL. Pire : ce week-end, le Kavé a pris une gifle à la maison face au KVC Westerlo. Si le public adore Vanderbiest, sa patience a des limites, tout comme celle de la direction. 

La Gazet van Antwerpen affirme cependant que Vanderbiest devrait recevoir jusqu'à la trêve internationale pour prouver qu'il peut encore redresser la barre. La réception d'Anderlecht ce vendredi, et le déplacement à Lommel la semaine suivante seront donc cruciaux. Mais le coach du KV Malines n'est a priori pas le plus en danger du lot. 

RAAL-Courtrai, le match de la peur... surtout pour Edward Still ? 

Il est bien sûr très tôt dans la saison pour parler de match "crucial" ou même pour utiliser l'expression éculée de "match de la peur", mais le fait est que le RAAL - KV Courtrai de ce dimanche soir sera très important pour les deux entraîneurs en poste. La Louvière n'a encore pris qu'un point et reste elle aussi sur une totale contre-performance du côté de Saint-Trond. 

Still Edward
© photonews

Edward Still était arrivé entouré de scepticisme à l'Easi Arena : après tout, l'ex-coach du Sporting Charleroi n'a gagné que... 5 fois en 47 rencontres depuis qu'il a quitté le Mambourg, avec trois victoires du côté de Watford (en 15 matchs), deux (en 17 matchs) à la tête d'Eupen mais aucune à Courtrai ou durant son intérim anderlechtois. Et donc, aucune avec La Louvière jusqu'ici. Sans gagner, le maintien sera impossible, et Salvatore Curaba finira bien par se le dire aussi. 

Michiel Jonckheere, lui, a probablement un peu plus de marge d'erreur. Car si le KV Courtrai est actuellement en D1A, c'est grâce à son excellent travail la saison passée en Challenger Pro League. Cet été, les Kerels ne se sont visiblement pas assez renforcés pour aborder sereinement l'élite : Michiel Jonckheere fait ce qu'il peut avec ses armes, et on ne peut qu'espérer pour lui que sa direction en est consciente. Car on ne voit pas comment un changement de coach ferait des miracles au Stade des Éperons d'Or.

Timmy Simons sent le souffle de Carl Hoefkens dans sa nuque 

Qui aurait parié sur un début de saison aussi calamiteux d'Oud-Heverlee Leuven ? Pas nous, sans forcément qu'on s'attende à des miracles du côté de Den Dreef. Mais aucun point après cinq journées, voilà un bilan dramatique pour Timmy Simons, qui doit se demander où il est tombé, lui qui reprend du service un an après avoir quitté Westerlo où son travail était assez apprécié.

Pire : Carl Hoefkens vient de prendre la porte du côté du NAC Breda, et cet été, l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges était très proche de signer à Louvain. Si OHL ne parvient pas à prendre les trois points face au Cercle de Bruges le week-end prochain, on ne serait pas étonné que la valse des entraîneurs commence à Den Dreef. 

Timmy Simons
© photonews
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