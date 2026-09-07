Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin est libre depuis son départ de la RAAL La Louvière en mai dernier. Le technicien belge pourrait poursuivre sa carrière à l'étranger, où son profil intéresse.

Les Pays-Bas pourraient être la prochaine destination de Frédéric Taquin. Selon Foot Mercato, le FC Utrecht a placé le nom de l'ancien entraîneur de la RAAL La Louvière sur sa liste. Le club néerlandais traverse un début de saison difficile et cherche un entraîneur capable de relancer l'équipe.

Un club de Ligue 2 serait intéressé par Frédéric Taquin

Taquin a une possibilité en France. Une équipe de Ligue 2 aurait pris des renseignements à son sujet. Le Belge avait eu l'occasion de rejoindre le championnat français il y a quelques mois avec le FC Metz, mais il avait refusé cette proposition. À 51 ans, il est prêt à tenter une première expérience hors de Belgique.

Pas de retour en Belgique

C'était son souhait au mois d'août. Interrogé sur son avenir, Taquin avait expliqué qu'il imaginait la suite de sa carrière à l'étranger. "Cela me semble peu probable que je reprenne dans les quinze jours en Belgique, à moins qu’un coach s’en aille. Ce serait plutôt à l’étranger". La piste menant à Utrecht correspond parfaitement à ce qu'il recherchait.

Libre depuis son dernier match à la tête de la RAAL

Taquin est libre depuis la fin de son aventure avec la RAAL en mai dernier. Après neuf années ensemble, le club et son entraîneur avaient décidé de mettre un terme à leur collaboration. Son dernier match à la tête des Loups avait eu lieu le 9 mai contre le Cercle de Bruges.



Arrivé en 2017 alors que le club évoluait dans les divisions inférieures, Taquin a accompagné les différentes montées jusqu'à la Jupiler Pro League. Il a ensuite réussi à maintenir la RAAL parmi l'élite. Quelques mois après avoir quitté le club qui l'a profondément marqué, le technicien belge pourrait donner une nouvelle direction à sa carrière.