Jan Vertonghen comme un poisson dans l'eau dans son nouveau sport : "Il a pris le relais dans ma vie"

L'ancien Diable Rouge n’est plus footballeur professionnel mais continue toutefois à pratiquer une activité sportive. Ces derniers temps, il se consacre principalement au padel.

Comment va la vie après le football pour Jan Vertonghen ? L'ancien capitaine des Diables Rouges affirme avoir parfaitement comblé le vide laissé par son ancien métier, et se dit heureux de pouvoir aujourd'hui encore participer à des compétitions sportives.

Les courts ont remplacé les terrains

"Le padel a pris le relais dans ma vie. La façon dont je pratique cette discipline est ultra-compétitive. Le vestiaire de foot me manque, certes, mais au padel, on se retrouve aussi à quatre entre passionnés et on prend un café ensemble après la partie. Le vide sportif, compétitif et social est donc parfaitement comblé", a affirmé l’ancien défenseur au journal Het Nieuwsblad.

Il croisait de temps en temps Yari Verschaeren sur les courts de padel mais l’ancien coéquipier de Jan Vertonghen à Anderlecht a déménagé cet été et posé ses valises à Gênes, où il poursuit sa carrière sous les couleurs de la Sampdoria.

Plus de Yari Verschaeren ni de Vincent Janssen

Son autre équipier de padel, Vincent Janssen, est lui aussi parti loin de la Belgique, direction Portland en MLS : "Yari venait parfois jouer avec nous mais était plus prudent pour ne pas se blesser. Je jouais surtout souvent au padel avec Vincent Janssen, qui se donnait à fond. Vincent me manque vraiment, aussi en tant qu’ami."



A côté de cette nouvelle passion, Jan Vertonghen continue de suivre assidûment le football : "J’adore le nouveau format de la Ligue des champions. J’essaie de suivre mes anciens clubs, ainsi que les performances des gens que je connais comme Vincent Janssen aux Portland Timbers, Eric Dier à Monaco, Vincent Kompany et Harry Kane au Bayern de Munich, les amis que j’ai encore à Anderlecht..."