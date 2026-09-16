Jan Vertonghen comme un poisson dans l'eau dans son nouveau sport : "Il a pris le relais dans ma vie"

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
Jan Vertonghen comme un poisson dans l'eau dans son nouveau sport : "Il a pris le relais dans ma vie"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'ancien Diable Rouge n’est plus footballeur professionnel mais continue toutefois à pratiquer une activité sportive. Ces derniers temps, il se consacre principalement au padel.

Comment va la vie après le football pour Jan Vertonghen ? L'ancien capitaine des Diables Rouges affirme avoir parfaitement comblé le vide laissé par son ancien métier, et se dit heureux de pouvoir aujourd'hui encore participer à des compétitions sportives.

Les courts ont remplacé les terrains

"Le padel a pris le relais dans ma vie. La façon dont je pratique cette discipline est ultra-compétitive. Le vestiaire de foot me manque, certes, mais au padel, on se retrouve aussi à quatre entre passionnés et on prend un café ensemble après la partie. Le vide sportif, compétitif et social est donc parfaitement comblé", a affirmé l’ancien défenseur au journal Het Nieuwsblad.

Il croisait de temps en temps Yari Verschaeren sur les courts de padel mais l’ancien coéquipier de Jan Vertonghen à Anderlecht a déménagé cet été et posé ses valises à Gênes, où il poursuit sa carrière sous les couleurs de la Sampdoria.

Plus de Yari Verschaeren ni de Vincent Janssen

Son autre équipier de padel, Vincent Janssen, est lui aussi parti loin de la Belgique, direction Portland  en MLS : "Yari venait parfois jouer avec nous mais était plus prudent pour ne pas se blesser. Je jouais surtout souvent au padel avec Vincent Janssen, qui se donnait à fond. Vincent me manque vraiment, aussi en tant qu’ami."


A côté de cette nouvelle passion, Jan Vertonghen continue de suivre assidûment le football : "J’adore le nouveau format de la Ligue des champions. J’essaie de suivre mes anciens clubs, ainsi que les performances des gens que je connais comme Vincent Janssen aux Portland Timbers, Eric Dier à Monaco, Vincent Kompany et Harry Kane au Bayern de Munich, les amis que j’ai encore à Anderlecht..."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jan Vertonghen

Plus de news

LIVE : Anderlecht mené de deux buts à la mi-temps Live

LIVE : Anderlecht mené de deux buts à la mi-temps

21:57
Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League

Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League

21:30
Qui sera le nouveau CEO de l'Union Belge ? Une vieille connaissance à nouveau en pôle position

Qui sera le nouveau CEO de l'Union Belge ? Une vieille connaissance à nouveau en pôle position

21:04
Il était le coeur de la génération dorée : merci pour tout, Axel Edito

Il était le coeur de la génération dorée : merci pour tout, Axel

20:30
"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique

"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique

20:01
"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

19:35
1
En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard Interview

En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard

18:40
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

19:00
Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL

Sans deux de leurs meilleurs joueurs : voici le onze probable d'Anderlecht contre l'OL

18:10
Bientôt de retour ? Dortmund donne des nouvelles de Kos Karetsas, récemment victime d'un malaise

Bientôt de retour ? Dortmund donne des nouvelles de Kos Karetsas, récemment victime d'un malaise

18:20
Le petit frère d'Openda, Clever Ossohou, sélectionné : voici la liste des U17 pour le prochain rassemblement

Le petit frère d'Openda, Clever Ossohou, sélectionné : voici la liste des U17 pour le prochain rassemblement

18:00
Vainqueur avec un tout jeune Kompany en 2003, giflé en 2009 : Anderlecht retrouve Lyon avec le sourire

Vainqueur avec un tout jeune Kompany en 2003, giflé en 2009 : Anderlecht retrouve Lyon avec le sourire

17:30
Un renfort à 125 millions pour Vincent Kompany ? La position du Bayern est claire

Un renfort à 125 millions pour Vincent Kompany ? La position du Bayern est claire

17:00
La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

16:40
OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

16:20
Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

16:00
"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

15:50
Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

15:40
Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

15:20
Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

15:00
"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

14:33
Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

14:00
Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

13:40
Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

13:20
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

13:00
Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

12:30
Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

12:00
OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

11:20
C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

11:00
1
Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

10:20
Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

09:40
"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

09:20
Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

08:40
Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

08:00
La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

07:30
Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

gaeldierckx gaeldierckx a propos de "Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved