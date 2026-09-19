🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

Charleroi a confirmé que la défaite contre l'Union Saint-Gilloise n'avait entamé en rien la bonne dynamique de l'équipe en s'imposant 3-2 contre le Cercle de Bruges. Les Zèbres ont tremblé plus que prévu en fin de match, la faute notamment à un penalty qui fait parler au Mambourg.

18 sur 21, la deuxième place du classement en attendant les matchs de dimanche : Charleroi n'a pas failli pour son dernier match avant trois semaines de trêve. Amine Boukamir s'est présenté avec le sentiment du devoir accompli à notre micro.

"On aurait pu éviter ces deux buts, mais dans l'ensemble on a bien géré ce match. On sent qu'il y a cette maîtrise dans l'équipe. Il ne fallait pas se relâcher avant la trêve comme cela peut être le cas", explique le jeune milieu de terrain.

Un penalty litigieux

Après avoir relancé le Cercle par une désorganisation de son côté gauche, Charleroi a ensuite vu les Groen en Zwart revenir sur penalty. La faute à un pied trop haut levé de Yassine Khalifi dans le rectangle sur une phase arrêtée.

🤔 | Le penalty obtenu par le Cercle Brugge était-il mérité ? 👀🖥️ #CHACER pic.twitter.com/oICiTiDAAt — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 19, 2026

Mais y avait-il vraiment faute ? L'arbitre principal n'avait rien sifflé dans un premier temps, c'est le VAR qui l'a incité à revenir sur sa décision. Au grand désarroi de Mario Kohnen, qui a perdu son sang froid habituel et a été averti.



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La victoire malgré tout

Sur le terrain, les joueurs n'étaient pas non plus convaincus : "Je n'ai pas encore revu l'action mais je pense qu'il n'y a rien. Même un joueur du Cercle m'a dit après le match qu'il n'y avait rien", grimace Boukamir.

Cela n'a pas empêché la victoire d'être au rendez-vous. Avec le traditionnel discours de Kohnen dans le rond central au coup de sifflet final : "Le coach nous a dit qu'il était fier de nous, de notre début de saison. Qu'on avait mérité un peu de repos mais qu'il faudrait revenir avec le même état d'esprit".