"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL
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Léo Pétrot a vécu un match particulier face à l'Olympique Lyonnais. Il aura été le seul Mauve à être sifflé à chaque touche de balle par les supporters visiteurs, qui l'ont également hué lorsque son nom a été annoncé par le speak du Lotto Park. L'ancien de Saint-Etienne a également été mis en difficulté sur le terrain.

Léo Pétrot espérait certainement mieux faire face au grand rival de son ancienne équipe Saint-Etienne. Les supporters lyonnais ne l'ont pas raté en avant-match et lors de ses premières touches de balle (heureusement, il était à l'opposé du terrain), et le défenseur jusque là solide est un peu passé à côté de son match.

Une mauvaise relance plein axe a coûté le premier but au RSCA, et de manière générale, Pétrot a souffert face à un Loïs Openda très en jambes. "Il a connu des difficultés mais c'est un bon joueur, qui a évolué dans de grands clubs comme la Juventus. Ca arrive que des joueurs aient des mauvaises passes dans certaines équipes. Mais c'est un bon joueur qui sait faire la différence", a admis le Français après le match au micro du média italien Gianlucadimarzio. 

Le vrai Anderlecht en seconde période

En seconde période, Léo Pétrot et Anderlecht ont redressé la tête. "Le vrai Anderlecht, c'est celui qu'on a vu en seconde période. Je pense qu'en première mi-temps, on est punis en prenant deux buts assez vite. Nous ne sommes pas rentrés dans le match, nous avons perdu trop de duels et n'avons pas affiché l'intensité nécessaire en Europe", énumère le défenseur.

Léo Petrot
© photonews

"Mais en seconde période, nous nous sommes remotivés, nous avons changé de façon de jouer et sommes remontés sur le terrain avec d'autres intentions". Pétrot ne se cache cependant : "Je pense quand même que la défaite est méritée dans l'ensemble contre une bonne équipe de Lyon. À l'avenir, il faudra rééditer ce qu'on a montré en seconde mi-temps, dès le coup d'envoi : enflammer le match, mettre de l'intensité. Nous sommes Anderlecht, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration en Europe".

Léo Pétrot a également répété tout le bien qu'il pensait du RSCA depuis son arrivée cet été. . "Je suis très heureux d'être ici, de pouvoir jouer des matchs européens et d'avoir des ambitions en championnat. C'est un nouveau projet, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et un nouveau directeur sportif", rappelle-t-il. "Mais nous savons que nous devons obtenir des résultats rapidement".

Lire aussi… L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

Ce sera l'objectif non seulement en championnat mais aussi en Europe, où deux déplacements difficiles attendent les Mauves dès après la trêve. "Il faudra récupérer et bien analyser ce match. Le plus important, d'abord, c'est le match de ce week-end. Mais en Europa League, nous sommes ambitieux, bien sûr : nous voulons prendre des points et gagner des matchs. Il faudra essayer de le faire dès la prochaine rencontre". 

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