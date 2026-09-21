Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Nathan De Cat est en difficulté, mais qu'en est-il des autres transferts sortants d'Anderlecht ?
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On a beaucoup pu parler de la situation de Nathan De Cat à Hoffenheim : titulaire en Europe, le jeune talent de Neerpede est passé à côté de son match, et était de retour sur le banc ce week-end. À l'heure de la première trêve internationale de la saison, où en sont les autres transferts sortants du RSC Anderlecht ?

Nathan De Cat est en difficulté avec Hoffenheim

Le choix de rejoindre Hoffenheim paraissait réfléchi : plutôt que le top européen, Nathan De Cat tentait sa chance dans un club du subtop allemand où la pression est bien moindre, et où il peut progresser à son rythme.

Mais voilà deux matchs qu'il ne décolle pas du banc en Bundesliga, et sa titularisation en Europe s'est très mal passée.En Coupe, il a délivré un assist, sa seule action décisive pour l'instant. Mais le bilan est globalement négatif : la trêve arrive à point nommé pour se changer les idées. 

Nathan Saliba déjà un patron à Villarreal 

Pas de problèmes d'adaptation, par contre, pour Nathan Saliba : le Canadien est rapidement devenu titulaire indiscutable à Villarreal, où on a déjà l'impression d'avoir fait une sacrée affaire. Anderlecht peut probablement déjà penser au pourcentage à la revente qui tombera à l'avenir...

Keisuke Goto a commencé fort, et puis... 

À son arrivée à Fribourg, Keisuke Goto a démarré sur le même rythme qu'au Stayen : deux buts en deux matchs en préliminaires européens. Mais en Bundesliga, le Japonais est un peu plus à la peine : quatre montées au jeu et pas encore de but. La Conference League démarrera après la trêve : Goto pourrait y recevoir plus de temps de jeu.

Luis Vazquez risée de l'Angleterre après son raté avec Birmingham City 

Birmingham City regrette-t-il d'avoir misé 3,5 millions d'euros sur Luis Vazquez ? L'Argentin n'est en tout cas pas devenu du jour au lendemain un attaquant de premier ordre. En 8 apparitions en Championship, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets... et s'est même offert le raté de l'année. Peu de supporters d'Anderlecht en seront surpris.

 César Huerta à peine de retour de blessure 

Chino Huerta est rentré au Mexique cet été, mais n'a pas encore vraiment eu l'occasion de se montrer avec les Pumas, souffrant toujours de sa pubalgie. Il a cependant pu disputer ses premières minutes de la saison ce week-end, monté au jeu face à l'Atlas Guadalajara. Son coach s'en est réjoui. 

Cédric Hatenboer immédiatement titulaire en Eredivisie

Erreur de casting totale plutôt sur le plan humain et extra-sportif qu'en raison de ses qualités, Cédric Hatenboer est reparti pour les Pays-Bas où il est immédiatement devenu un titulaire important au Sparta Rotterdam. Le RSCA ne le regrettera pas vraiment. 

Verschaeren Yari
© photonews

Yari Verschaeren important avec la Sampdoria

Nous vous en parlions récemment : Yari Verschaeren réussit pleinement ses débuts avec la Sampdoria, où il s'est installé dans le onze de base. L'ancien meneur de jeu du Sporting d'Anderlecht avait un pied dans les trois premiers buts de son équipe en championnat. La Samp' a remporté son premier match de la saison ce week-end, et Verschaeren était encore une fois titulaire.

Thorgan Hazard pas encore au top avec le Racing Lens 

Pas prolongé par Anderlecht, Thorgan Hazard ne collait pas vraiment aux exigences d'Antoine Sibierski et de Vitor Bruno, et semblait arriver en bout de course malgré ses chiffres intéressants. C'était donc une petite surprise d'apprendre qu'il partait pour Lens, qui joue le haut de tableau en Ligue 1 et la Ligue des Champions. Assez critiqué à ses débuts avec les Sang & Or, Hazard ne paraît pas encore pleinement affûté, et n'a été titularisé qu'une seule fois. 

Fortunes diverses pour Rits, Tajaouart, Kanaté et Vroninks

Moussa N'diaye, parti pour le Werder Brême, n'a pas encore pu y faire ses débuts, gêné par une blessure. Ibrahim Kanaté, lui, avait été élu homme du match pour ses débuts avec Kaiserslautern, où il est prêté ; depuis, il n'a pas encore été décisif en 2.Bundesliga, mais était titulaire ce week-end pour la deuxième fois de la saison.

Mats Rits était lui aussi titulaire, et a disputé l'intégralité de la rencontre, ce week-end avec le Beerschot. Il semble donc avoir repris le rythme nécessaire. Anas Tajaouart, enfin, monte en puissance avec la RAAL avec deux titularisations d'affilée et une passe décisive lors de la victoire contre Courtrai, où Basile Vroninks a disputé une très mauvaise mi-temps... et était conséquemment laissé de côté ce week-end. 

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