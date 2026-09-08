Yari Verschaeren réussit ses débuts avec la Sampdoria : son coach en est déjà fan

Comment se porte Yari Verschaeren, quelques semaines après son arrivée à la Sampdoria ? L'ancien n°10 a été aligné pour la première fois en tant que titulaire par son coach le week-end dernier, et a un pied dans chacun des buts marqués par son équipe jusqu'à présent en championnat.

Cet été, Yari Verschaeren a quitté le RSC Anderlecht par la petite porte. Personne ne s'attendait, après ses débuts prometteurs, que "The Kid", l'un des jeunes les plus mis en avant par le club et auquel le n°10 avait été remis en grande pompe, s'en irait gratuitement au terme de son contrat et sur une saison franchement terne lors de laquelle il n'a cumulé que 12 titularisations en championnat (phase classique et Playoffs confondus).

À 25 ans et alors qu'Anderlecht avait un temps espéré en tirer un beau pactole, Verschaeren est parti sans gloire pour la Sampdoria, club de Serie B à la recherche de sa gloire passée... et où il a retrouvé son ancien directeur sportif Jesper Fredberg. Pas forcément une mauvaise idée, car où que ce soit, Yari avait surtout besoin d'un nouveau défi pour briser la routine mauve.

Des débuts très réussis pour Verschaeren, pas pour la Sampdoria

Et jusqu'à présent, sur le plan individuel, ce choix s'avère payant. En vingt minutes lors de son premier match, contre Cesena, il a distillé de nombreux bons ballons et c'est l'un de ses centres qui a amené le but de son équipe. Monté à la mi-temps face à la Juve Stabia, il sera cette fois à l'assist et aura livré une performance globale de qualité.

Le week-end dernier, Yari Verschaeren était titularisé pour la première fois par son entraîneur, Bernardo Corradi. Et cette fois encore, l'ex-Mauve a été décisif, même si indirectement : c'est son tir sur la barre qu'a repris l'ancien international italien Lorenzo Insigne pour inscrire le but de la Sampdoria. Les supporters sont sous le charme, Corradi également : le Belge ne devrait plus quitter le onze de base.



Malheureusement pour Verschaeren, sur le plan collectif, c'est une autre histoire. Car si le Diable Rouge a un pied dans trois buts cette saison... ce sont jusqu'à présent les trois seuls buts inscrits par la Sampdoria, qui ne compte qu'un point en trois matchs. Nettement insuffisant pour une équipe qui espère remonter en Serie A. Jesper Fredberg va-t-il se retrouver sous pression ?