"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

Radja Nainggolan traverse une période compliquée au Patro Eisden. Récemment écarté du groupe, l’ancien Diable Rouge est critiqué par Stijn Stijnen sur son niveau de performance. Son avenir chez les Limbourgeois est incertain.

Radja Nainggolan avait été écarté du groupe pendant deux semaines après ne pas avoir respecté certains accords internes au club. L’affaire semblait dans un premier temps réglée, mais désormais d’autres éléments entrent en jeu. Stijn Stijnen se montre notamment insatisfait de l’état physique de son milieu de terrain expérimenté.

Selon TV Limburg, un entretien prévu aujourd’hui doit permettre de déterminer si les deux parties peuvent encore poursuivre leur collaboration. Radja Nainggolan ne partagerait d’ailleurs pas les critiques formulées sur son niveau de performance. "Il n’est pas non plus d’accord avec le fait qu’il serait moins performant, donc ce sont des discussions intéressantes que j’ai avec lui. Je peux juger cela honnêtement, et il doit faire mieux", a expliqué Stijn Stijnen.

Stijn Stijnen veut remettre Radja Nainggolan sur de bons rails

Une rupture définitive ne semble pas être l’objectif du coach du Patro. Stijn Stijnen indique clairement que le club espère toujours pouvoir remettre la collaboration dans la bonne direction.

"Comment pouvons-nous faire en sorte que l’histoire de Radja au Patro prenne une tournure positive cette année ? C’est l’intention. Mais cela dépendra aussi de lui", a expliqué Stijn Stijnen.

Selon l’entraîneur, une part importante de la responsabilité repose donc sur Radja Nainggolan. Le milieu de terrain devra à nouveau se conformer aux règles et aux accords en vigueur au sein du club.





Stijn Stijnen laisse peu de place au doute : le Patro ne compte pas faire comme si rien ne s’était passé. "Il devra se conformer à ce que nous disons, et s’il ne le fait pas, nous donnerons simplement une suite à ce qui s’est passé ces deux dernières semaines."

L’entretien de ce mercredi s’annonce donc important pour les deux parties. Radja Nainggolan est toujours sous contrat avec le Patro Eisden, mais il devra convaincre la direction et le staff technique qu’un nouveau départ est encore possible. Tant qu’aucune issue à cet entretien n’est connue, son avenir sportif à Maasmechelen reste incertain.