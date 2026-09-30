Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht
Photo: © photonews
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Depuis le début de saison, le flanc droit d'Anderlecht est animé par les débordements d'Ali Maamar. Cela en ferait presque oublier qu'en dehors de Thomas Foket (utilisé chez les RSCA Futures), Anderlecht dispose également de Killian Sardella et d'Ilay Camara comme arrière droit. Le dernier cité voit d'ailleurs le bout du tunnel.

Besnik Hasi le répètera à qui veut bien l'entendre : s'il avait pu compter sur un Ilay Camara à 100%, la saison d'Anderlecht aurait pu être différente. L'ancien latéral du Standard avait été (r)acheté pour 4,50 millions dans l'optique d'être une pièce maîtresse du jeu du Sporting. Ses accélérations foudroyantes en début de saison étaient d'ailleurs très prometteuses.

Ilay Camara veut enchaîner à Anderlecht

Mais ces changements de rythme ne sont pas toujours faciles à encaisser pour l'organisme. Camara s'est ainsi blessé à plusieurs. Cette saison, celui qui est devenu international sénégalais se remet d'une opération qu'il a dû se résoudre à subir en juin, en réponse à une fracture du pied.

Il n'a ainsi pas encore été en mesure de disputer a moindre minute cette saison. Le défenseur de 23 ans voit toutefois le bout du tunnel : hier, il s'est entraîné pour la première fois à Neerpede.

Une suite de saison sans pépin ?

Camara n'a pas manqué de partager son soulagement sur ses réseaux sociaux, on le voit notamment avec d'autres joueurs restés à Bruxelles durant cette trêve, faisant équipe avec Justin Heekeren, Léo Pétrot, Zoumana Keita, Ilias Koutsoupias, Romeo Amane, Tristan Degreef, Marten Winkler et Adriano Bertaccini.

Il va donc pouvoir retrouver ses sensations à l'entraînement pour à nouveau briguer une place de titulaire. Mais il y a fort à faire : Ali Maamar s'est montré très convaincant en son absence, au point de s'imposer comme la révélation du début de saison et d'être appelé en sélection marocaine. Il a d'ailleurs disputé les 90 minutes du match de qualification pour la CAN des Three Lions, remporté 2-0 contre le Gabon.

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