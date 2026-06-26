Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

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Alors qu’Anderlecht vient de reprendre l’entraînement et a récemment annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de Vitor Bruno, deux premières blessures sont déjà à signaler chez les Mauves. Ilay Camara et Lucas Hey ont été victimes de fractures et doivent être opérés.