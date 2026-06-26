Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !
Photo: © photonews
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Alors qu’Anderlecht vient de reprendre l’entraînement et a récemment annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de Vitor Bruno, deux premières blessures sont déjà à signaler chez les Mauves. Ilay Camara et Lucas Hey ont été victimes de fractures et doivent être opérés.

Loïc Woos

Fracture, aussi, pour Lucas Hey !

Le Sporting d'Anderlecht a confirmé les informations matinales selon lesquelles Ilay Camara avait été victime d'une fracture à l'entraînement. Le Sénégalais manquerait par conséquent la reprise de la Jupiler Pro League, même si aucune date de retour n'a été mentionnée dans le communiqué des Bruxellois.

Ce n'est pas tout, puisque le RSCA annonce qu'un autre joueur d'Anderlecht a été victime d'une fracture : Lucas Hey ! Les deux joueurs doivent être opérés, et la date de leur retour sera évaluée après cette intervention. Un début de préparation loin d'être idéal pour les Mauves de Vitor Bruno, à moins d'un mois désormais du premier tour préliminaire européen.

Alors qu’Anderlecht vient de reprendre l’entraînement et a récemment annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de Vitor Bruno, un premier coup dur est déjà à signaler pour les Mauves. L'arrière droit Ilay Camara se serait blessé, rapporte le Nieuwsblad.

Selon nos confrères flamands, la blessure serait "plutôt sérieuse". Anderlecht n'a pas encore communiqué sur son joueur. Plus d'informations devraient prochainement parvenir concernant le Sénégalais.

Ilay Camara n'a pas été épargné par les blessures

L’arrière droit d’Anderlecht n’est décidément pas épargné. Lors de la saison 2025-2026, Ilay Camara a subi une blessure musculaire (juillet), deux blessures aux ischio-jambiers (août et avril), une déchirure musculaire partielle (décembre) ainsi que deux petits pépins physiques (février et mai). Au total, il a manqué 33 matchs et passé 131 jours à l’infirmerie.

Le Sénégalais a disputé un total de 29 matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment pris part à la finale de Coupe de Belgique, perdue par les Bruxellois face à l'Union Saint-Gilloise (3-1 après prolongation).

Recruter un nouvel arrière droit ?

Anderlecht a des solutions pour le remplacer au poste d'arrière droit avec Killian Sardella et Ali Maamar, mais s'il doit encore s'absenter un long moment, cela sera un vrai coup d'arrêt. Le club envisagerait alors de recruter un nouvel arrière droit lors du mercato estival. Reste à voir si la blessure du joueur sénégalais est vraiment grave ou non.

Mais alors, pourquoi est-il autant blessé ? Une véritable poisse ou une hygiène de vie douteuse ? Jérémy Taraval s’était exprimé sur les problèmes physiques du Sénégalais en avril dernier : "C’est un joueur explosif doté d’un physique impressionnant. Ce n’est pas de sa faute, car Ilay prend grand soin de lui et vit pour son sport. Il devrait pouvoir enchaîner les matchs sans problème musculaire."

Ilay Camara est un joueur important pour Anderlecht, mais ses nombreuses blessures pourraient bien pousser le club bruxellois à réfléchir à une autre solution que l’ancien joueur du Standard de Liège, souvent sur la touche.

Lors de la saison 2024-2025, il est important de noter qu’avec le Standard, il n’avait pas connu autant de blessures et était régulièrement disponible pour les Rouches. Il avait disputé 36 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs liégeoises avant de rejoindre le rival bruxellois, qu’il avait convaincu par ses performances en terre liégeoise.

Voici l'historique complet de blessures d'Ilay Camara (saison 25/26) :

17 juillet – 1er août 2025 : blessure musculaire — 16 jours d’absence, 3 matchs manqués

7 août – 22 septembre 2025 : blessure aux ischio-jambiers — 47 jours d’absence, 15 matchs manqués

13 décembre 2025 – 19 janvier 2026 : déchirure musculaire partielle — 38 jours d’absence, 11 matchs manqués

2 février – 6 février 2026 : petit pépin physique — 5 jours d’absence, 1 match manqué

2 avril – 15 avril 2026 : blessure aux ischio-jambiers — 14 jours d’absence, 2 matchs manqués

21 mai – 31 mai 2026 : petit pépin physique — 11 jours d’absence, 1 match manqué

Bilan : 6 blessures, 131 jours d’absence et 33 matchs manqués.

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