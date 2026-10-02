Il faudra montrer plus contre Charleroi : le Standard battu à Lens

Le Standard disputait cette après-midi une rencontre amicale contre le RC Lens. Malgré le onze assez compétitif aligné par Vincent Euvrard, les Rouches se sont inclinés 2-0. Adnane Abid et Bruny Nsima ont eu l'une ou l'autre occasions, mais le résultat est relativement logique.

Avant de reprendre directement le championnat avec un choc wallon qui sent le soufre face à une équipe de Charleroi en pleine forme, le Standard se déplaçait ce lundi à Lens pour un amical de (re)préparation.

Comme les Sang et Or, Vincent Euvrard a aligné bon nombre de ses cadres. Au but, Matthieu Epolo était pourtant absent, appelé en sélection congolaise et remplacé par Lucas Pirard. Devant ce dernier, on retrouve un quatuor défensif composé du capitaine Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Henry Lawrence.

Le onze de départ pour cet amical à Lens. 👥 #RCLSTA pic.twitter.com/7RADJLAsRJ — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 2, 2026

Dans l'entrejeu, le jeune Laurens Goemaere a reçu sa chance, lui qui n'avait pas disputé la moindre minute avec l'équipe première en D1A depuis le début de la saison. Il était accompagné de Casper Nielsen et Rayan Touzghar. Devant, Adnane Abid était chargé d'alimenter Bruny Nsimba et Bernard Nguene.

Un premier quart d'heure difficile

La première occasion est liégeoise : après trois minutes, le gardien lensois a dû s'interposer sur une reprise à bout portant d'Nsimba. Mais les locaux ont vite pris le contrôle du ballon et ont eux aussi mis la pression sur des corners de Florian Thauvin ou sur une frappe déviée de Ruben Aguilar.





Les Artésiens ont finalement pris les commandes après dix minutes sur un but d'Odsonne Edouard, trop facilement servi par Thauvin dans le rectangle. Le temps fort de Lens ne faisait que commencer, le Standard a serré les fesses pour ne pas encaisser le deuxième dans la foulée.

Lucas Pirard s'illustre

Car après une prise de la profondeur de Matthieu Udol stoppée au dernier moment, c'est Lucas Pirard qui a sauvé les Rouches d'une belle claquette sur un corner repris par Aguilar, puis sur une reprise de la tête de Florian Sotoca qui s'envolait vers la lucarne. Tout cela avant le quart d'heure de jeu. Pirard s'est encore manifesté par deux arrêts plus faciles dans un deuxième quart d'heure plus calme.

Il a fallu attendre la 34e minute pour voir le Standard remettre son hôte sous pression. La belle action collective met Adnane Abid en bonne position, mais le tir de l'ancien du Patro est trop écrasé pour inquiéter Robin Risser, 1-0 pour Lens au repos.

Mi-temps à Lens. Les Rouches rentrent au vestiaire menés d’un but (1-0). ⏸️ #RCLSTA pic.twitter.com/gIM7tIMkZP — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 2, 2026

Plus d'équilibre en deuxième mi-temps, mais assez peu de danger avant la montée de Drammeh

La deuxième mi-temps est moins animée, avec seulement quelques escarmouches lensoises contrées par la défense rouche. Mais cette dernière a tout de même lancé le Racing vers le 2-0 en concédant un penalty pour une faute de main devant Michael Cuisance. Florian Thauvin ne s'est pas fait prier pour faire le break d'un ballon en pleine lucarne (70e, 2-0).

La montée de Salieu Drammeh a toutefois fait du bien au Standard. Le Gambien a redynamisé la fin de rencontre, forçant le gardien nordiste à deux arrêts. Insuffisant toutefois pour revenir au score : le Standard s'incline 2-0 et devra montrer plus contre Charleroi.