La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine
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L'un des "derbys" wallons de la saison prochaine se fera sans supporters visiteurs. Suite aux débordements lors du match entre le Standard de Liège et la RAAL le 21 août dernier, les supporters louviérois ne seront pas autorisés à Sclessin lors de la saison 2027-2028, a annoncé le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel (CDFP) ce vendredi.

Le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel a communiqué ce vendredi une sanction claire pour la RAAL suite au comportement de ses supporters lors du déplacement au Standard le 21 août dernier. Une amende de 5500 euros a été infligée au club louviérois, qui devra également se déplacer sans supporters lors du match entre le Standard et la RAAL en 2027-2028.

Une conséquence, donc, de débordements lors du match entre les Rouches et les Loups : des pétards et des engins pyrotechniques avaient été envoyés avant le coup d'envoi de la rencontre, et les ramasseurs de balle liégeois avaient dû être évacués.

Un steward avait dû être pris en charge par la Croix Rouge, un autre avait été touché au visage par une explosion d'engin pyrotechnique. 

D'autres faits contre Malines pour les supporters de la RAAL 

Le parquet fédéral avait réclamé 7000 euros d'amende pour ces débordements, des dommages importants ayant été infligés au parcage visiteurs par les supporters de la RAAL. L'amende a été ramenée à 4000 euros en appel mais La Louvière a également reçu 1500 euros d'amende supplémentaires suite à d'autres débordements.

C'était cette fois à domicile, face au KV Malines le 29 août dernier. Des engins pyrotechniques avaient été utilisés par les ultras louviérois à plusieurs moments de la rencontre - précisément à cinq reprises, note le rapport du Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel. 

Notons que depuis la remontée de La Louvière en Jupiler Pro League, les supporters du Standard ont déjà boycotté les déplacements à l'Easi Arena en raison d'un parcage visiteurs d'une taille jugée insuffisante. Cette fois, ce sont donc les supporters des Loups qui n'iront pas à Liège. 

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