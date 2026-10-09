Décision confirmée : un ancien de Charleroi nouveau capitaine en Pro League

L'Antwerp s'est trouvé un nouveau capitaine. L'entraîneur Marvin Compper a annoncé en conférence de presse que Maxime Busi porterait désormais le brassard. Le latéral succède ainsi à Thibo Somers. Cette décision intervient à un moment où le Great Old doit impérativement recommencer à prendre des points.

L'Antwerp avait bien commencé le championnat, mais les résultats ont fortement chuté ces dernières semaines. L'équipe n'a récolté qu'un seul point lors de ses cinq derniers matches et occupe la treizième place avec sept points après sept journées.

Marvin Compper n'a pas seulement profité de la trêve internationale pour effectuer des ajustements sur le terrain, il a également tranché la question du leadership. Avec un changement de capitaine à la clé. Le brassard reviendra désormais à Maxime Busi. Le Liégeois de 26 ans n'a pourtant rejoint le club que cet été en provenance de Reims. Mais il s'est directement imposé dans le vestiaire, avec un style assez direct.

Un leader qui fait l'unanimité

"Nous avons pris cette décision en tant que staff lors du stage pendant la dernière trêve internationale", explique Compper à Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur allemand évoque plusieurs raisons pour expliquer son choix : "Busi a beaucoup d'expérience, il a déjà joué à l'étranger et parle plusieurs langues. En outre, il a fait preuve de leadership ces derniers mois".

Busi plutôt que Somers ou Vermeeren

L'ancien défenseur de Charleroi compte 44 rencontres de Ligue 1, 42 de Pro League et 24 de Serie A. Une décision qui s'entend donc mais qui n'en reste pas moins marquante : Thibo Somers est un leader respecté du groupe.





Arthur Vermeeren était aussi un candidat. Il connaît le club comme sa poche, est très apprécié des supporters et a de l'expérience sur la scéne internationale. Mais Compper a ses raisons : "Je voulais choisir un joueur qui est sous contrat chez nous, donc pas un joueur prêté. Arthur n'a pas besoin du brassard pour être un leader. De plus, il reste un jeune joueur".