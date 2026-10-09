Décision confirmée : un ancien de Charleroi nouveau capitaine en Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Décision confirmée : un ancien de Charleroi nouveau capitaine en Pro League
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 646

L'Antwerp s'est trouvé un nouveau capitaine. L'entraîneur Marvin Compper a annoncé en conférence de presse que Maxime Busi porterait désormais le brassard. Le latéral succède ainsi à Thibo Somers. Cette décision intervient à un moment où le Great Old doit impérativement recommencer à prendre des points.

L'Antwerp avait bien commencé le championnat, mais les résultats ont fortement chuté ces dernières semaines. L'équipe n'a récolté qu'un seul point lors de ses cinq derniers matches et occupe la treizième place avec sept points après sept journées.

Marvin Compper n'a pas seulement profité de la trêve internationale pour effectuer des ajustements sur le terrain, il a également tranché la question du leadership. Avec un changement de capitaine à la clé. Le brassard reviendra désormais à Maxime Busi. Le Liégeois de 26 ans n'a pourtant rejoint le club que cet été en provenance de Reims. Mais il s'est directement imposé dans le vestiaire, avec un style assez direct.

Un leader qui fait l'unanimité

"Nous avons pris cette décision en tant que staff lors du stage pendant la dernière trêve internationale", explique Compper à Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur allemand évoque plusieurs raisons pour expliquer son choix : "Busi a beaucoup d'expérience, il a déjà joué à l'étranger et parle plusieurs langues. En outre, il a fait preuve de leadership ces derniers mois".

Busi plutôt que Somers ou Vermeeren

L'ancien défenseur de Charleroi compte 44 rencontres de Ligue 1, 42 de Pro League et 24 de Serie A. Une décision qui s'entend donc mais qui n'en reste pas moins marquante : Thibo Somers est un leader respecté du groupe.

Arthur Vermeeren était aussi un candidat. Il connaît le club comme sa poche, est très apprécié des supporters et a de l'expérience sur la scéne internationale. Mais Compper a ses raisons : "Je voulais choisir un joueur qui est sous contrat chez nous, donc pas un joueur prêté. Arthur n'a pas besoin du brassard pour être un leader. De plus, il reste un jeune joueur".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Maxime Busi

Plus de news

Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A

Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A

22:47
"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat

"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat

21:00
Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche

Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche

19:50
1
Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable se blesse

Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable se blesse

22:25
🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

22:00
Les supporters du Standard devraient malgré tout pouvoir saluer leur équipe avant le choc wallon à huis clos

Les supporters du Standard devraient malgré tout pouvoir saluer leur équipe avant le choc wallon à huis clos

18:00
Déjà la fin des trêves internationales de trois semaines ? Plusieurs fédérations ne sont pas satisfaites

Déjà la fin des trêves internationales de trois semaines ? Plusieurs fédérations ne sont pas satisfaites

20:30
Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi

Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi

19:30
"Punir 24.000 personnes n'est pas une solution" : le directeur général de Charleroi critique le huis clos

"Punir 24.000 personnes n'est pas une solution" : le directeur général de Charleroi critique le huis clos

15:20
Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes pour le Standard ? Voici le coût estimé du huis clos

Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes pour le Standard ? Voici le coût estimé du huis clos

17:00
Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

18:30
La Turquie vire Vincenzo Montella : un ancien de l'Atletico sur le banc contre les Diables ?

La Turquie vire Vincenzo Montella : un ancien de l'Atletico sur le banc contre les Diables ?

19:00
"C'est une situation incroyablement regrettable" : Rik De Mil se montre très frustré

"C'est une situation incroyablement regrettable" : Rik De Mil se montre très frustré

17:30
Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Interview

Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

14:40
3
El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

14:20
La CAF fait marche arrière sur un changement majeur de la CAN qui ravissait les clubs de Pro League

La CAF fait marche arrière sur un changement majeur de la CAN qui ravissait les clubs de Pro League

15:45
"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos

"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos

16:20
L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

15:00
"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

15:23
Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

14:00
1
Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

12:40
Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

13:20
20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

12:00
Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

11:30
1
Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

11:00
1
Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

10:30
Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

10:00
Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

09:00
Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

07:00
Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

08:30
Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

09:30
Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

07:30
La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

08:00
Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

06:30
Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

08/10
1
"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

08/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Pogi Pogi a propos de Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert den strep den strep a propos de Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement" Union 60 Union 60 a propos de Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved